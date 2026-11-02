Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un ancien Diable Rouge préféré au Ballon d'Or : "C'est le meilleur avec qui j'ai joué"
Photo: © photonews

Harry Kane vient d'être élu Ballon d'Or 2026. Il n'est cependant pas considéré comme le meilleur joueur par tous ses anciens coéquipiers. En témoigne Harry Winks, ancien médian de Tottenham, qui cite plutôt l'ancien Diable Rouge Mousa Dembélé.

Malgré les campagnes de communication pour pousser les candidatures de Kylian Mbappé et Lamine Yamal, c'est bien Harry Kane qui a remporté le Ballon d'Or 2026.

Un joueur qui a fait l'unanimité lors des douze derniers mois : grâce à ses performances individuelles, premièrement, mais aussi parce que l'international anglais jouit d'une excellente réputation dans le monde du football.

Il n'est cependant visiblement pas le meilleur joueur avec qui chacun de ses anciens coéquipiers a joué. C'est en tout cas ce qu'assure l'ancien milieu de terrain de Tottenham Harry Winks.

Mousa Dembélé préféré à Harry Kane

Ex-coéquipier de Harry Kane chez les Spurs, Winks choisit pourtant... un ancien Diable Rouge. "Le meilleur avec qui j'ai joué ? C'est Mousa Dembélé !", a-t-il déclaré dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.


L'actuel joueur de Cagliari est loin d'être le seul à plébisciter Mousa Dembélé, qui n'a jamais vraiment pu évoluer dans un club se battant pour remporter des trophées et qui n'a jamais vraiment presté au même niveau en équipe nationale qu'en club. Le fait que son ancien coéquipier le préfère toutefois au nouveau Ballon d'Or en dit long.

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