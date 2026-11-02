Un coach belge proche de relever un défi très surprenant

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un coach belge proche de relever un défi très surprenant
Photo: © photonews
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L'ancien adjoint de Nicky Hayen au Club de Bruges, Hayk Milkon, serait tout proche de relever un défi très étonnant. Licencié par le FCV Dender en février dernier, il devrait quitter la Belgique pour la première fois de sa carrière.

Selon le Nieuwsblad, Hayk Milkon devrait en effet rejoindre le FC Urartu, en D1 arménienne. Urartu s'est séparé de son entraîneur Robert Arzumanyan en fin de semaine passée, et Francisco Compan a provisoirement pris le relais, mais le club arménien recherche un successeur définitif. Milkon semble désormais être le principal candidat pour combler ce poste vacant.

Milkon s'est construit un solide parcours en Belgique ces dernières années. En 2021, il est passé de La Gantoise au Club Bruges, où il a notamment entraîné les U18 et le Club NXT. Il a ensuite intégré le staff de l'équipe première en tant qu'adjoint de Nicky Hayen.

En septembre 2025, il a quitté le Club pour devenir entraîneur de Dender, une première expérience en tant que T1 d'un club de D1A. Cette aventure a pris fin en février de cette année. Milkon avait alors déjà indiqué qu'il était ouvert à un nouveau défi, éventuellement à l'étranger.

Ses racines arméniennes entrent en ligne de compte

Un départ vers l'Arménie aurait également une signification particulière sur le plan personnel. Milkon a en effet des racines arméniennes et son épouse est elle aussi arménienne. Né à Beyrouth, il a déménagé à Anvers durant son enfance, où il a construit sa vie et sa carrière d'entraîneur.


Urartu fait partie des clubs établis en Arménie. Le club a été champion national à deux reprises, en 2013/14 et 2022/23, et a remporté quatre fois la Coupe d'Arménie. Cette saison, Urartu figure à nouveau dans le haut du classement.

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