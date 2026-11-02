Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un duo incapable de relancer, au Standard : Dimitri Lavalée ou... le mercato comme solution ?
Photo: © Photonews
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Les supporters du Standard s'en sont arraché les cheveux. Le nombre de passes simples manquées par la ligne défensive des Rouches, samedi soir contre Courtrai, était pharaonique. Impossible, dans ces conditions, de mettre la pression sur un adversaire qui défend en bloc bas. Dimitri Lavalée pourrait apporter une solution, s'il parvient à enchaîner les matchs. Le mercato hivernal devra également aider.

Présent en conférence de presse jeudi, Dimitri Lavalée ne figurait cependant pas sur la feuille de match de la rencontre entre le Standard et Courtrai, samedi soir. Victime de pépins physiques ici et là depuis sa grosse blessure encourue la saison dernière, le défenseur de 29 ans peine à retrouver son meilleur niveau et n'était pas en mesure de tenir sa place.

Il a cependant peut-être, malgré lui, marqué des points aux yeux de son entraîneur Vincent Euvrard. Ou, pour être plus exact, ses concurrents en ont perdu quelques-uns. Tant Ibe Hautekiet qu'Ibrahim Karamoko et Gustav Mortensen (Dimitri Lavalée pouvant également évoluer sur le côté gauche) ont livré une prestation bien en deçà de leurs standards.

Karamoko et Hautekiet ne savent pas construire depuis l'arrière

S'ils ont bien écarté quelques dangers, Goduine Koyalipou et Thierry Ambrose ont gagné leurs duels avec une facilité déconcertante, ce qui a largement aidé Courtrai à ne pas trop subir le jeu du Standard et à apporter le danger.

Un domaine dans lequel Dimitri Lavalée semble capable d'apporter des améliorations. Il en va de même pour les relances au pied. À eux trois, Mortensen, Karamoko et Hautekiet en ont raté une bonne dizaine face à Courtrai.

Et pas toujours des ballons très difficiles. Des passes simples vers l'avant, totalement manquées. À cause d'un manque de précision ou de communication avec le partenaire supposé recevoir le ballon. De grosses erreurs qui ont empêché le Standard de mettre du rythme et de prendre son adversaire à la gorge.

Dimitri Lavalée... ou le mercato hivernal pour ajuster ?

Le constat n'est pas récent : les défenseurs présents au sein du Matricule 16 savent défendre en bloc bas, faire le gros dos, mais ils sont incapables ou presque d'être les premiers joueurs offensifs grâce à leurs relances. Personne n'est capable de casser une ligne par la passe, hormis en balançant de longs ballons vers l'avant, et de créer des premiers déséquilibres.

Une fonction que pourrait remplir Dimitri Lavalée, si toutefois le Soumagnard parvient à enchaîner les rencontres. Il s'agit en tout cas d'un point d'attention majeur pour Vincent Euvrard, qui doit impérativement trouver la solution pour permettre à son équipe de relancer depuis l'arrière contre des équipes qui défendent et qui laissent peu d'espace dans leur dos. Le mercato hivernal pourrait aussi aider.

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