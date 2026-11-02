Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un jeune défenseur sacré joueur du mois d'octobre en D1 FFA
Photo: © Photonews
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S'il n'était pas parvenu à s'imposer du côté de l'Union Saint-Gilloise, Arnaud Dony fait aujourd'hui les beaux jours de l'Union Rochefortoise en D1 FFA. Une division dans laquelle il vient d'être élu meilleur joueur du mois d'octobre.

Nous voilà au mois de novembre. Et qui dit nouveau mois dit élection du meilleur joueur du mois précédent, et ce, peu importe la division.

Le vote a déjà été réalisé en D1 FFA et il a sacré Arnaud Dony, qui fait les beaux jours de l'Union Rochefortoise depuis le début de la saison.

Prêté par le Patro Eisden, l'arrière gauche de 22 ans s'est montré intraitable en octobre et a accompagné ses belles performances d'une passe décisive lors de la rencontre face à Meux.

Arnaud Dony joueur du mois en D1 FFA

Arrivé à l'Union Saint-Gilloise en 2022 en provenance de Saint-Trond, l'Amaytois a peiné à s'imposer dans le monde professionnel, que ce soit au Parc Duden, à Dender ou donc au Patro Eisden.

Mais il montre qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la série en D1 FFA, et le voilà désormais récompensé par ce trophée de joueur du mois. Arnaud Dony joue un grand rôle dans la belle saison de Rochefort, qui devrait se battre jusqu'au bout pour le podium, voire pour le titre.

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