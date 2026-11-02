"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège
Photo: © photonews
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Philippe Albert s'est montré très critique envers le Standard de Liège dans son analyse de la prestation des Rouches face à Courtrai (1-1). L'ancien Diable Rouge évoque "une faute professionnelle".

Face à l'actuelle lanterne rouge de Pro League, les Liégeois ont été tenus en échec sur le score de 1-1 à Sclessin. "À l’heure de l’analyse, j’essaie toujours de trouver le positif mais avec ce que le Standard a montré, ou plutôt n’a pas montré contre Courtrai, c’est impossible", a déclaré le consultant au micro de nos confrères de Sudinfo.

"Ce partage, qui se serait transformé en une défaite sans l’arrêt décisif de Pirard dans le temps additionnel, face à une équipe qui depuis le début du championnat n’est qu’un oiseau pour le chat et n’avait d’ailleurs inscrit que deux buts jusque-là et aucun en déplacement, ce n’est ni plus ni moins qu’une faute professionnelle", a ajouté l'ancien Diable Rouge.

Le Standard s'enfonce dans la crise

Le Standard s'enfonce encore un peu plus selon Philippe Albert : "Ces deux unités perdues enfoncent un peu plus encore le club liégeois dans la crise. J’avais dit la semaine dernière que le Standard était condamné à faire 9 sur 9 pour pouvoir encore prétendre à quelque chose, mais ses joueurs ont déjà foiré le premier rendez-vous de ce triptyque."

"Tant dans le bilan comptable que dans le contenu, c’est très clairement insuffisant : comment pouvoir prétendre au Top 4 lorsqu’on abandonne à domicile des points face au Cercle et à Courtrai ?", a-t-il poursuivi.

"Le Standard n'a eu aucune excuse"


Pour Philippe Albert, le constat est clair. Les Rouches n'ont aucune excuse après cette nouvelle contre-performance à domicile. "Samedi, le Standard n’a eu aucune excuse à faire valoir. Avec deux attaquants alignés au départ du match, le but courtraisien aurait dû être assiégé du début à la fin. Au lieu de cela, les Rouches ont manqué de tout : de détermination, d’efficacité, de maîtrise, de créativité. Et au final, cela donne 12 points sur 30 après avoir affronté le Cercle qui est dernier, Genk qui ne tourne pas, Malines qui a du mal et Courtrai qui n’était nulle part…"

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