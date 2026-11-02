"Une faute professionnelle" : Philippe Albert n'y va pas de main morte avec le Standard de Liège

Philippe Albert s'est montré très critique envers le Standard de Liège dans son analyse de la prestation des Rouches face à Courtrai (1-1). L'ancien Diable Rouge évoque "une faute professionnelle".

Face à l'actuelle lanterne rouge de Pro League, les Liégeois ont été tenus en échec sur le score de 1-1 à Sclessin. "À l’heure de l’analyse, j’essaie toujours de trouver le positif mais avec ce que le Standard a montré, ou plutôt n’a pas montré contre Courtrai, c’est impossible", a déclaré le consultant au micro de nos confrères de Sudinfo.

"Ce partage, qui se serait transformé en une défaite sans l’arrêt décisif de Pirard dans le temps additionnel, face à une équipe qui depuis le début du championnat n’est qu’un oiseau pour le chat et n’avait d’ailleurs inscrit que deux buts jusque-là et aucun en déplacement, ce n’est ni plus ni moins qu’une faute professionnelle", a ajouté l'ancien Diable Rouge.

Le Standard s'enfonce dans la crise

Le Standard s'enfonce encore un peu plus selon Philippe Albert : "Ces deux unités perdues enfoncent un peu plus encore le club liégeois dans la crise. J’avais dit la semaine dernière que le Standard était condamné à faire 9 sur 9 pour pouvoir encore prétendre à quelque chose, mais ses joueurs ont déjà foiré le premier rendez-vous de ce triptyque."

"Tant dans le bilan comptable que dans le contenu, c’est très clairement insuffisant : comment pouvoir prétendre au Top 4 lorsqu’on abandonne à domicile des points face au Cercle et à Courtrai ?", a-t-il poursuivi.

"Le Standard n'a eu aucune excuse"



Pour Philippe Albert, le constat est clair. Les Rouches n'ont aucune excuse après cette nouvelle contre-performance à domicile. "Samedi, le Standard n’a eu aucune excuse à faire valoir. Avec deux attaquants alignés au départ du match, le but courtraisien aurait dû être assiégé du début à la fin. Au lieu de cela, les Rouches ont manqué de tout : de détermination, d’efficacité, de maîtrise, de créativité. Et au final, cela donne 12 points sur 30 après avoir affronté le Cercle qui est dernier, Genk qui ne tourne pas, Malines qui a du mal et Courtrai qui n’était nulle part…"