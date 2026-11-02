"Une véritable fierté pour moi" : Thibaut Courtois aux anges au Real Madrid

Thibaut Courtois a porté le brassard de capitaine dimanche avec le Real Madrid contre Santander (0-3). Une immense fierté pour le gardien belge, comme il l'a confié après le match.

Thibaut Courtois a ajouté un clean sheet supplémentaire en Liga cette saison. Le portier a gardé sa cage inviolée lors de la lourde victoire de son équipe contre Santander sur le score de 0-3.

Lors de ce match, il était capitaine, de quoi le ravir : "C'est un honneur de porter le plus grand brassard de capitaine du monde."

"C'est quelque chose de beau, une véritable fierté pour moi", a-t-il ajouté au micro de RealmadridTV après la victoire de son équipe.

Un arrêt important de Thibaut Courtois

Dans cette interview, il est également notamment revenu sur l'un des moments clés du match, où il a réalisé un arrêt important. Il a empêché Santander de réduire l'écart en première mi-temps.

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"C'est une mauvaise passe de Bernardo qui laisse le ballon dans une zone dangereuse. Le ballon arrive vite, entre les jambes, c'est difficile, mais je parviens à sortir le pied. Finalement, nous avons réussi à garder notre cage inviolée", a-t-il expliqué.