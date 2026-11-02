Voici la sanction proposée à Dylan Aquino (Union) après son mauvais geste

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Photo: © Photonews
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L'Union Saint-Gilloise risque de devoir se passer de Dylan Aquino lors des prochains matches. Le défenseur de 21 ans a reçu un carton rouge direct en déplacement au SK Beveren et le parquet fédéral a désormais proposé une lourde sanction. Aquino risque trois journées de suspension, dont deux effectives.

L'incident s'est produit à la 52e minute. Dylan Aquino, qui venait de monter au jeu, est intervenu durement dans un duel et n'a d'abord pas été sanctionné, mais le VAR a appelé l'arbitre à l'écran. Après avoir visionné les images, celui-ci a finalement sorti un carton rouge direct. Le joueur de l'Union a accepté cette décision sans protester.

Dans son rapport, le parquet fédéral explique en détail pourquoi la phase est jugée si sévèrement. L'arbitre a noté qu'Aquino “est passé au-dessus du ballon et a touché le tibia de son adversaire avec ses crampons”. Selon lui, l'intégrité physique du joueur de Beveren a ainsi été mise en danger.

Le parquet fédéral est lui aussi clair après avoir visionné les images. Selon l'accusation, l'Argentin est intervenu avec une grande intensité, la jambe gauche tendue et les crampons en avant. Il n'a pas touché le ballon et a bloqué la jambe de son adversaire.

La faute est dès lors qualifiée de “faute grossière” et de "serious foul play". Pour ce type de faits, le barème indicatif prévoit une suspension de deux à cinq matches ainsi qu'une amende.

Le parquet fédéral apporte toutefois une nuance importante. Il n'est pas estimé qu'Aquino ait délibérément tenté de blesser son adversaire. Si cela avait été le cas, la faute aurait relevé d'une catégorie plus lourde et une suspension de deux à huit matches aurait été possible.

Son casier vierge plaide en faveur d'Aquino

Le parquet fédéral ne relève pas beaucoup de circonstances atténuantes. La gravité du tacle, le pied tendu, l'impact visible des crampons et le danger pour l'adversaire pèsent lourd. Aquino dispose néanmoins d'une circonstance atténuante : il n'a encore aucun antécédent disciplinaire. 

Concrètement, l'Union se voit proposer une transaction à l'amiable de trois matches de suspension, dont deux effectifs et un avec sursis. À cela s'ajoute une amende effective de 2.500 euros. L'Union et Aquino peuvent accepter ou refuser cette proposition. Dans ce dernier cas, l'affaire sera examinée par l'instance disciplinaire compétente, où le parquet fédéral pourra réclamer une sanction plus lourde.

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