📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven

Ce mercredi, le Club de Bruges se rend au PSV Eindhoven. Pour cette rencontre, les Blauw & Zwart porteront un maillot spécial.

Ce mercredi, au Stade Phillips d'Eindhoven, le Club de Bruges portera un maillot unique à l'occasion de son match face au PSV.

Les Blauw & Zwart arboreront en effet un slogan inspiré du credo du club : "No Sweat, No Glory", transformé en "No Heart, No Glory".

Ce maillot bleu ciel a été imaginé par le sponsor du Club Betsson, pour soutenir la Club Brugge Foundation, dont le but est de travailler à plus d'inclusivité et d'égalité des chances, que ce soit via le football ou via des initiatives sociales.

Le Club de Bruges devant le PSV au classement

De cette manière, le FC Bruges espère avoir un impact social et humain en-dehors des terrains, estimant que cela fait partie de ses responsabilités en tant qu'acteur majeur du football belge.

Le Club de Bruges affronte le PSV Eindhoven ce mercredi à 21h, dans le cadre de la 4e journée de Champions League. Les Blauw & Zwart sont actuellement 11e au classement de la phase de ligue, 2 points devant le PSV, 18e.



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