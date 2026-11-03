"Ça m'a sans doute influencé" : Massimo Bruno s'explique sur sa fin de carrière à 32 ans

Cet été, Massimo Bruno a pris la décision de raccrocher les crampons à 32 ans. L'ailier hennuyer est en paix avec cette décision et y pensait d'ailleurs depuis un petit temps.

15 ans après cette rentrée surprise conclue par un centre pour Dieumerci Mbokani contre Limassol, offrant à Anderlecht sa place en Ligue des Champions, Massimo Bruno a choisi de tirer un trait sur sa carrière.

Une carrière faite de déboulés sur son flanc droit, de centres au cordeau et de beaux souvenirs chez les Mauves, mais aussi à Leipzig, Salzbourg, Charleroi, Bursaspor, Courtrai et les Francs Borains.

Massimo Bruno ne voulait inutilement prolonger sa carrière de joueur

Là où certains voient leur retraite comme une petite mort, Bruno a savouré. "J'ai passé un bel été en famille, chose que je n'avais plus pu faire depuis le début de ma carrière", sourit-il, interviewé par La Dernière Heure.

Mais pourquoi avoir arrêté à 32 ans ? "Les dernières saisons que j'ai connues m'ont sans doute influencé. J'ai connu pas mal de moments compliqués individuellement mais surtout sur le plan collectif. En jouant souvent le maintien. C'est dur, éprouvant mentalement", avance-t-il.



Le citoyen de Frameries est en paix avec son choix. "Je ne me voyais pas descendre de division et aller dans le football amateur. C'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Ça me trottait dans la tête depuis deux ou trois ans. Après une dernière pige dans ma région, chez les Francs Borains, c'était le moment".