Anderlecht privilégie ses propres intérêts, mais a de bonnes raisons de le faire

Anderlecht privilégie ses propres intérêts, mais a de bonnes raisons de le faire
Photo: © Photonews

Anderlecht ne libérera pas tous ses jeunes talents pour la Coupe du monde U17 au Qatar. Les Mauves risquent ainsi de froisser l'Union Belge, mais d'un point de vue sportif, cette décision se comprend parfaitement. Tant l'équipe première que les RSCA Futures auront besoin des jeunes au cours des prochaines semaines. Et ce ne sera pas du luxe.

La Coupe du monde se disputera du 19 novembre au 13 décembre et ne tombe pas durant une période internationale officielle. Anderlecht n'est donc pas obligé de libérer ses joueurs. De plus, l'équipe première a cinq rencontres au programme durant cette période : trois matches de championnat et deux rencontres européennes.

Onia-Seke s'est soudainement rendu indispensable

Le dossier de Jayden Onia-Seke est particulièrement parlant. L'ailier a rapidement démontré qu'il pouvait apporter une réelle plus-value à l'équipe première. Face à Westerlo, il a de nouveau été l'un des hommes forts de la victoire 4-1. Sa vitesse, ses initiatives et son envie de marquer en font actuellement une arme plus dangereuse que, par exemple, Antman ou Winkler. Anderlecht a besoin de cette menace sur les flancs et Onia-Seke pourrait encore jouer un rôle important cette saison.

Conserver les jeunes est également important pour les Futures. Noa Ojea, Noah Kalonji et Joshua Nga Kana doivent notamment y apporter un supplément de qualité. L'équipe espoirs connaît un début de saison particulièrement difficile en Challenger Pro League et occupe solidement la dernière place avec un seul point. Un renfort est urgent afin de pouvoir revenir au contact de la concurrence.

Les RSCA Futures ne peuvent pas se permettre de nouvelles pertes

Les prochaines semaines offrent pourtant des occasions de redresser la situation. Les Futures vont affronter plusieurs adversaires abordables et doivent tenter de s'éloigner de la zone rouge avant la trêve hivernale. Perdre certains de leurs meilleurs jeunes précisément à ce moment-là serait particulièrement douloureux sur le plan sportif.


Anderlecht effectue donc un choix clair. L'URBSFA souhaite participer à la Coupe du monde avec sa meilleure sélection U17, mais les Mauves ont eux-mêmes d'importants intérêts sportifs à défendre.

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