"Au milieu de nos supporters, on a des ordures !" : Mehdi Bayat explose devant le Comité disciplinaire

Alors que Charleroi pourrait tout simplement se réjouir de ce début de saison historique, la grande forme de l'équipe est éclipsée par les conséquences des débordements de quelques supporters. Mehdi Bayat n'en peut plus et l'a fait savoir devant le Comité disciplinaire.

Un choc hennuyer remporté avec du spectacle à la clé, mais personne pour le partager : alors que ce début de semaine aurait pu être réjouissant pour Charleroi après ce succès 5-2 contre la RAAL, il n'a servi qu'à préparer le passage des Zèbres devant le Comité disciplinaire.

La cause est évidemment la même que pour le huis clos de dimanche : les débordements de certains supporters qui pénalisent tout un club. Au-delà de la probable levée du sursis pour trois matchs à huis clos, le Sporting pourrait faire face à cinq rencontres à l'extérieur sans ses sympathisants.

Entre débordements isolés et responsabilité collective

Face au Comité disciplinaire, les dirigeants carolos ont tenté d'atténuer les sanctions proposées. Pierre-Yves Hendrickx a d'ailleurs détaillé les mesures prises en amont par le club pour tenter de mettre fin à ces débordements intempestifs.

Mehdi Bayat est lui aussi apparu à la barre le visage marqué. L'administrateur-délégué en a marre de payer pour le comportement de certains énergumènes. "Au milieu de toutes ces personnes, de nos supporters, on a des ordures", a-t-il lâché, relayé par SudInfo.



L'homme fort du Sporting est dans le même état que tous ceux qui ont souffert des conséquences de ce premier match à huis clos. Les pertes potentielles s'élèvent à plus d’un million d’euros, un cruel manque à gagner pour le club : "Je suis dégoûté, je n’en peux plus", s'est exclamé Bayat.