Avec les félicitations de Marco Reus : un ancien buteur du Standard continue à mettre toute la MLS d'accord

Scott Crabbé, journaliste football
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Avec les félicitations de Marco Reus : un ancien buteur du Standard continue à mettre toute la MLS d'accord
Photo: © photonews

João Klauss a marqué la nuit dernière son dixième but de la saison en MLS. Une performance à ne pas sous-estimer quand l'on sait qu'il a été blessé au pied d'avril à septembre.

En Belgique, João Klauss s'était mis en évidence par son jusqu'au-boutisme en pointe de l'attaque du Standard (9 buts et 10 assists en 47 matchs sous les ordres de Mbaye Leye et Luka Elsner). On l'avait ensuite un peu moins vu du côté de Saint-Trond.

En 2022, Hoffenheim, son club propriétaire, l'a définitivement cédé en MLS, à Saint-Louis, pour plus de trois millions d'euros. Un investissement rapidement rentabilisé. Klauss est devenu une petite attraction de l'autre côte de l'Atlantique, plantant 27 buts en 85 matchs pour St. Louis.

João Klauss, valeur sûre de la MLS

L'hiver dernier, son nouveau statut lui a ouvert les portes d'un transfert prestigieux au Los Angeles Galaxy.  Mais on ne peut pas dire que le Brésilien soit impressionné pour autant.

Cette saison, il en est déjà à 10 buts en 16 matchs de MLS (en plus d'un but et deux assists en Ligue des Champions de la CONCACAF). Un bilan qui serait bien supérieur encore s'il n'avait pas été blessé au pied pendant pas moins de cinq mois.

La nuit dernière, il a encore permis à Los Angeles de prendre les commandes après dix minutes contre Austin. Le reste du quatuor offensif formé par Joseph Paintsil, Hirving Lozano et Marco Reus (trois assists) a ensuite consolidé la victoire sur le score de 4-1.
 

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