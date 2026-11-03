Bientôt un autre licenciement ? "En novembre, les feuilles et les entraîneurs commencent à tomber..."

Marvin Compper sera-t-il le prochain entraîneur d'un club belge à être licencié ? Patrick Goots pointe déjà du doigt le technicien allemand de l'Antwerp et le met en garde.

L'Antwerp s'est incliné le week-end dernier sur le terrain du Cercle Bruges. Pour les Groen & Zwart, il s'agissait d'ailleurs de la première victoire de la saison.

Du côté du Great Old, la situation ne cesse entre-temps de se dégrader. L'Antwerp n'a récolté que dix points en dix rencontres et doit progressivement regarder derrière lui au classement plutôt que vers les tickets européens, ambition de début de saison.

"La responsabilité incombe aux joueurs et à l'entraîneur », déclare l'ancien de la maison anversoise Patrick Goots, sans épargner pour autant Marvin Compper dans la Gazet van Antwerpen. "En novembre, les feuilles tombent. Et souvent, les entraîneurs aussi".

L'icône du club anversois met donc Compper en garde contre les conséquences. "L'Antwerp doit gagner samedi prochain pour ramener de la sérénité au sein du club. Et après la trêve internationale, il n'y aura pas davantage de marge pour perdre des points contre Zulte Waregem".

Marvin Compper vit-il ses derniers jours comme entraîneur de l'Antwerp?



« Compper doit tout de même se rendre compte qu'il se trouve face à une semaine cruciale, non ? », conclut Goots avec une question ouverte. "Sans victoire contre Lommel, les supporters vont eux aussi se manifester. À un certain moment, cela suffit".