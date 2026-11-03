Changement d'entraîneur pour un Belge de Serie A

Christian Kabasele a un nouvel entraîneur. L'Udinese, en mauvaise posture en Serie A, s'est séparée de Kosta Runjaic.

L’Udinese a mis fin à sa collaboration avec Kosta Runjaic. Le club italien a annoncé le départ de l’entraîneur allemand, qui dirigeait l’équipe première depuis plus de deux ans.

Cette décision marque la fin d’un cycle pour les Bianconeri, avec lesquels le technicien était parvenu à atteindre plusieurs objectifs importants depuis son arrivée sur le banc frioulan.

Paolo Zanetti remplace Runjaic

Dans son communiqué, la direction de l’Udinese a tenu à saluer le travail réalisé par Runjaic au cours de son passage au club. Des remerciements ont également été adressés à ses adjoints, Małecki et Trukan, pour leur contribution au projet sportif.

Pour prendre la relève, les dirigeants frioulans ont choisi Paolo Zanetti. Le nouvel entraîneur aura désormais la responsabilité de relancer la dynamique de l’équipe et de l’aider à retrouver une trajectoire plus favorable.



L’Udinese a officialisé la nomination de son nouveau coach, qui a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027. Zanetti aura donc plusieurs mois pour mettre en place ses idées et répondre aux attentes de sa nouvelle direction.