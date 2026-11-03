Comment travaille réellement un agent de joueurs ? "C'est un monde de requins qu'on n'aime pas"

Co-propriétaire de l'agence de joueurs F1RST, Alessandro Savoca nous ouvre les portes d'un métier souvent méconnu. Entre idées reçues, quotidien d'un agent et coulisses des transferts, le Liégeois d'origine italienne s'est confié pendant une bonne demi-heure au micro de Walfoot.be.

Le métier d'agent de joueurs est celui que le grand public connaît le moins. Comment travaillent-ils ? Comment sont-ils rémunérés ? Comment différencier les "clean" des "pas clean" ? Comment opèrent-ils ? Pour nous répondre, Alessandro Savoca, co-propriétaire de l'agence F1RST Football, qui gère notamment les carrières de Marsoni Sambu (Dender), Jordan Bustin (Beerschot), Roméo Vancy Mabanza (Lokeren), Antoine Mazure (SL16) ou Jeovanni Dianganga (EA Guingamp).

Les deux types d'agents de joueurs

Et la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux types d'agents de joueurs : "Les dealmakers, qui ne regardent pas la carrière ou ne suivent pas le joueur. Ils se contentent d'avoir l'information : tel club cherche tel joueur, je prends les contacts, je fais le deal et je m'en arrête là. Et ceux qui suivent un joueur ou un entraîneur pendant toute sa carrière", nous détaille Alessandro Savoca.

"Chez First, on veut créer une carrière avec les joueurs. Certains sont là depuis plusieurs années et on n'en a jamais perdu. Les joueurs veulent rester parce qu'ils savent qu'on les accompagne au quotidien. On ne voit pas à court terme, on essaie de réfléchir sur les deux, trois ou quatre ans. Est-ce que cet endroit va lui apporter quelque chose ? La bienveillance vis-à-vis du joueur est non négociable chez nous. Ça donne plus de travail et plus d'analyse, et donc parfois moins de deals."

Un accompagnement au quotidien

Lors de cet entretien, Alessandro Savoca a déconstruit un autre mythe sur les agents de joueurs. "Beaucoup de gens pensent que les agents travaillent deux mois par an, mais ce n'est pas le cas. On va les voir en match toute l'année, on voyage également tout au long de l'année afin de leur créer des opportunités. On fait des analyses vidéo avec eux, un préparateur physique les accompagne. On discute aussi de leur vie de tous les jours..."

Tout dépend évidemment du type d'agent dont on parle. "Un gars qui fait du one-shot, il a fait son deal, il s'en fout un peu. Nous, ce n'est pas le cas. Fadel (Gobitaka), on a fait ses quatre ou cinq derniers transferts. Sambu Marsoni et Mabanza, on a fait tous leurs deals professionnels. C'est le but : partir de presque zéro et construire leur carrière."



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"Des one-shots, on en a déjà fait, comme Emrehan Gedikli à Liège ou Frédéric Soelle Soelle. Leurs agents nous avaient contactés, on s'était occupés du deal, mais on ne suivait pas le joueur. On le fait, mais je préfère suivre toute la carrière d'un joueur. C'est plus gratifiant et ça ramène le côté humain et familial que l'on cherche à apporter dans le milieu."

"Un milieu de requins qu'on n'aime pas"

Un élément contradictoire dans un milieu du football qui n'a justement plus grand-chose d'humain et de familial. "C'est un milieu de requins qu'on n'aime pas. C'est peut-être fou de penser qu'on va faire l'inverse, mais on veut changer ça. On veut être proches de nos joueurs et être là dans les mauvais moments. J'ai vu trop de joueurs qui signent dans de grosses agences et qui sont simplement devenus des numéros."

Il s'agit là d'un point sous-estimé du métier d'agent de joueurs : si certains croient que ce dernier n'est là que pour négocier les contrats et empocher l'argent, un bon agent se doit en effet d'être présent au quotidien pour son client. "On veut être là pour nos joueurs, même quand ça ne va pas."

La qualité plutôt que la quantité

C'est pour cela qu'une agence comme F1RST ne veut pas empiler les joueurs représentés, mais s'attarde à choisir les bons profils. "Dans notre choix de joueurs, le côté mental est important dès le début. On ne recrute pas un joueur seulement sur ses performances, on discute aussi avec lui et sa famille pour voir son état d'esprit. On ne veut pas d'une agence avec 50 joueurs, on veut garder cet esprit familial. Tous les joueurs qui sont avec nous, on les a rencontrés au préalable pour voir s'ils avaient la même vision que nous. On n'est pas le genre d'agence à cacher des choses."

"Quand il y a plusieurs clubs intéressés, comme ce fut le cas pour Jordan Bustin ou Antoine Mazure l'été dernier, on leur dit tout. Pas seulement la commission la plus grosse pour nous, comme certaines agences pourraient le faire. Chez nous, les joueurs sont au courant de ce qu'on gagne, tous nos joueurs voient nos factures. Ils savent combien on prend et combien eux prennent."

Ils ne peuvent pas nous en vouloir, car on fait le choix avec eux"

Alessandro Savoca et F1RST refusent donc de "vendre du rêve" à leurs clients. "Pour Jordan (Bustin), on avait un club en Ligue 2 française et le Beerschot. On lui a demandé son avis avant de dire ce qu'on en pensait. On a longuement hésité. On s'est dit qu'il pouvait être champion au Beerschot, que le coach le voulait et que ça allait être bon. Aujourd'hui, c'est dur pour lui, mais il ne nous en veut pas d'avoir choisi le Beerschot. Il a participé au choix. Quand tu n'as qu'une offre, le gars peut se dire que c'était à mon agent de trouver d'autres options. Ça n'a pas été le cas.

"Antoine Mazure, c'était pareil. On avait quatre clubs. Il a donc choisi avec nous. Ils ne peuvent pas nous en vouloir, car on fait le choix avec eux et on les accompagne même quand ça se passe mal. Le facteur chance est énorme dans le football. Bustin, s'il avait signé en Ligue 2, on ne sait pas s'il aurait plus joué. Le savoir à l'avance, ce serait trop facile et tout le monde jouerait au football ou serait agent."

F1RST veut "construire quelque chose de très beau"

À nouveau, tout est donc question du type d'agent. "Il y a beaucoup de vendeurs de rêve qui vont attirer plus de joueurs. Ils vont faire beaucoup de deals, mais aussi perdre beaucoup de joueurs. On ne le veut pas. Si on le fait, c'est pour prendre du plaisir avec un joueur et construire de A à Z. On sait qu'on sera moins convaincants que d'autres avec beaucoup de rêves, surtout vis-à-vis des parents, à qui l'on promet des choses."

"Ce n'est pas parce qu'on a un joueur au Standard qu'on va en avoir 10, parce que nous, c'est F1RST et qu'on a déjà un joueur au Standard. Non, on ne vend jamais du rêve. On sait que si on n'est pas transparents, on en perd." Et pour ça, F1RST utilise une technique bien claire.

"On est durs dans le premier rendez-vous, on dit directement au joueur ce qu'il doit encore travailler. Alors que d'autres sont dans la drague, en disant qu'il est le plus beau, le meilleur. Nous, pas. On veut être honnêtes, laisser le gamin ou le professionnel faire son choix. On sait qu'on en perd, mais c'est une autre manière de voir les choses et on ne changera pas. On ne veut pas vendre notre âme, on reste fidèles à nos idées. Cela pourrait prendre plus de temps, mais on peut construire quelque chose de très beau de cette manière", a conclu Alessandro Savoca.