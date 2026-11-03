Cristiano Ronaldo mis de côté : son coach donne une explication qui ne plaira pas au Portugais

Ce lundi, Al-Nassr se rendait en Ouzbékistan pour affronter le Pakhtator Tashkent, et s'est largement imposé (2-6). Pas de but, cependant, pour Cristiano Ronaldo : le Portugais n'était pas du voyage. Ange Postecoglou a expliqué cette décision.

Cristiano Ronaldo (41 ans) n'a probablement plus qu'un seul grand objectif en tant que joueur : atteindre la légendaire barre des 1000 buts en carrière (clubs et sélection combinés). Et si fou que cela puisse paraître, il n'est plus si loin d'y parvenir, puisque le quintuple Ballon d'Or compte 985 réalisations à l'heure actuelle. Cette saison peut donc être la bonne.

Le week-end dernier, CR7 s'est encore rapproché de son rêve ultime avec un triplé inscrit face à Al-Kholood. Il en est actuellement à 9 buts en 12 matchs cette saison avec Al-Nassr. Mais le Portugais a manqué une opportunité d'encore améliorer ce total ce lundi : il était en effet absent du déplacement d'Al-Nassr en Ouzbékistan.

Ange Postecoglou dit les choses clairement

Ange Postecoglou, l'entraîneur du club saoudien, a décidé de se passer des services de Ronaldo afin de lui éviter le long déplacement jusqu'à Tashkent. "On ne peut pas attendre d'un joueur de son expérience qu'il commence chaque match. Il faut faire preuve d'intelligence dans la manière de le gérer", explique l'entraîneur grec en conférence de presse.

"Cristiano n'est plus de prime jeunesse, il vieillit et il faut accepter cette réalité. Son corps a besoin de plus de temps de récupération qu'avant", ajoute Postecoglou. "Nous le protégeons car nous aurons besoin de lui dans les grands matchs".



Sur le plan sportif, Al-Nassr s'en est très bien tiré sans Cristiano Ronaldo, puisque les Saoudiens se sont imposés 2 buts à 6. Le Portugais, cependant, en tirera certainement comme conclusion qu'il aurait encore pu planter au moins un petit but pour se rapprocher des mille. Ce sera pour plus tard...