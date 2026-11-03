De retour...pour être titularisé contre Anderlecht ? Un changement remarqué dans la sélection brugeoise

Demain, le Club de Bruges se mesurera au PSV pour tenter de signer un prometteur 9 sur 12 en Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart ont dévoilé leur sélection, avec un changement par rapport au match contre Lens.

Dans cette liste dressée par Ivan Leko à la veille du déplacement à Eindhoven, on pointe un changement. Tian Nai Koren n'est pas repris.

Le Slovène est un grand talent en devenir mais n'a que 17 ans. Il laisse sa place à Lynnt Audoor dans la sélection. Un changement loin d'être anodin.

Ivan Leko dans le management

Après ce match de Ligue des Champions, Bruges recevra en effet Anderlecht sans Freddie Pots. Le milieu de terrain anglais est suspendu après avoir écopé de sa cinquième carte jaune de la saison contre Zulte Waregem.

Leko n'a pas énormément de choix comme plan B pour réguler le trafic devant sa défense. Bien qu'il n'ait pas joué la moindre minute en championnat cette saison, Audoor semble susceptible d'entrer en action lors du topper. On voyait donc mal son entraîneur ne pas le reprendre en semaine.

Pour le reste, les 22 autres noms sont identiques par rapport au dernier match européen contre Lens. Les jeunes Argus Vanden Driessche, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasović, tout comme Milan Robberechts (ex-RSCA Futures).



Lire aussi… Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune"›