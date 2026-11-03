Dix fois sur le banc du Standard : un ancien espoir des Rouches à la fête en Finlande

Il y a dix ans, Senne Vits était un gardien du Standard. Il évolue aujourd'hui en Finlande et vient d'y conclure la saison en beauté.

En 2015, Senne Vits avait 18 ans lorsqu'il quittait le centre de formation de Louvain pour signer au Standard. Il y sera resté deux ans, le temps de finir son écolage et de s'asseoir dix fois sur le banc de l'équipe première, barré par Jean-François et Guillaume Hubert.

Les Rouches l'avaient ensuite prêté au MVV Maastricht, avant de le céder définitivement au Sporting Hasselt. On l'a ensuite connu au Lierse, à Helmond Sport et au Stade Brainois.

Senne Vits assure le maintien de Jaro

Depuis, Vits a pas mal bourlingué, transitant par le Luxembourg, la Suède et la Norvège. Âgé de 30 ans, il est désormais actif en Finlande, dans le club de première division de Jaro.

La relégation en deuxième division n'a toutefois tenu qu'à un fil. Titulaire tout au long de la saison, Senne Vits a vécu le stress des Playdowns, puis des barrages. Il y a une semaine, il jouait ainsi sa place en D1 avec Jaro sur un aller-retour contre le club de PK-35.



Après le 1-1 de l'aller, tout restait possible. Au retour, tout s'est joué sur un but de Jaro dans les 20 dernières minutes. En préservant ses filets jusqu'au bout, Vits a ainsi assuré le maintien des siens. Son contrat se termine toutefois en décembre.