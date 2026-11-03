Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026

Scott Crabbé, journaliste football
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Enfin : une grande première pour Leander Dendoncker en 2026
Photo: © photonews
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Samedi soir, Leander Dendoncker a disputé 90 minutes à l'occasion de la victoire 5-0 de l'Hajduk Split contre Gorica. Le voir débuter un match n'était plus arrivé depuis longtemps.

Cet été, Leander Dendoncker a quitté le Real Oviedo pour l'Hajduk Split. En Espagne, Dendoncker n'a pas eu la vie facile : il a perdu sa place en deuxième partie d'exercice (pas la moindre titularisation en 2026) et son équipe d'Oviedo a terminé dernière de Liga.

Au début du mois de septembre, l'ancien Diable Rouge s'est donc recasé en Croatie Et ce, avec la perspective de disputer la Conférence League. Mais avant de penser à cela, il fallait se retaper physiquement.

En cruel manque de rythme, il n'a pas été en mesure d'entrer en action lors de son premier mois en Croatie. "Nous nous attendions à ce qu'il rencontre quelques difficultés. Il a besoin de temps, et nous verrons comment il se sent. Il a une mentalité forte et veut jouer et aider, mais nous devons voir comment il se sent", déclarait son entraîneur Gonzalo Garcia il y a trois semaines.

Une première titularisation sous ses nouvelles couleurs

Depuis, Dendoncker est monté en puissance, montant au jeu lors des derniers matchs de l'Hajduk. Samedi, il a franchi un nouveau cap en débutant son premier match contre Gorica. Il n'était d'ailleurs pas le seul Belge dans le onze de base, puisqu'Alec Van Hoorenbeeck était aussi de la partie.


La soirée a tourné au carton plein puisque Dendoncker est resté sur le terrain pendant les 90 minutes et que son équipe l'a emporté 5-0. De quoi prendre quatre points d'avance en tête du championnat croate : dans le même temps, le Dinamo Zagreb (qui compte toujours un match de moins) s'est incliné 1-0 à Rudeš.
 

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