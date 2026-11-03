Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune"

Eric Gerets retournera mercredi à Eindhoven pour le choc de Ligue des champions entre le PSV et le Club de Bruges. L'ancien entraîneur a un passé dans les deux clubs, mais il ne garde pas uniquement de bons souvenirs de son passage au PSV. Dans Het Nieuwsblad, il revient sur son départ, qui s'est déroulé de manière particulièrement mouvementée en coulisses.

Gerets a remporté deux titres de champion consécutifs avec le PSV, mais sa dernière saison s'est mal terminée. Certains joueurs auraient pris leurs distances avec lui et auraient même réclamé son licenciement. « Je ne sais toujours pas pourquoi », raconte l'ancien Diable Rouge.

Mark van Bommel a également été évoqué

L'un des noms qui avait alors circulé était celui de Mark van Bommel. Il aurait été à l'origine de la révolte contre son entraîneur. Gerets reste toutefois prudent : « Le président a cité plusieurs noms, mais pas Van Bommel. Mark est intelligent sur le plan footballistique et sait aussi ce qu'il dit en dehors du terrain. Il arrive alors parfois que l'on ne soit pas d'accord. »

Il n'est toutefois pas question de rancune. « Je ne sais pas s'il voulait vraiment mon départ, mais il faut tourner la page. Je suis heureux qu'il soit sélectionneur. Il fera du bon travail avec les Diables Rouges », déclare-t-il avec une étonnante sérénité. Son départ du PSV ne l'a pas tant affecté en tant qu'entraîneur, mais l'a touché sur le plan humain.

Il reste très apprécié au Club de Bruges

Les récits de Gerets sur le Club de Bruges montrent également qu'il conserve un lien particulier avec ses anciens clubs. Partout où il a travaillé, il affirme être accueilli à bras ouverts. « C'est le plus beau des compliments. Où que je veuille passer, je n'ai qu'à téléphoner et les billets sont envoyés. Bart Verhaeghe dit aussi : “Eric, fais simplement signe.” »



À Marseille aussi, il reste très apprécié. « Dire que je suis Dieu là-bas ? C'est tout de même exagéré. », rigole-il en guise de conclusion.