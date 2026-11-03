Georges-Louis Bouchez fait barrage : la réforme qui pourrait changer beaucoup pour les joueurs de Pro League

Le régime avantageux dont bénéficient les meilleurs footballeurs est de nouveau dans le viseur lors des discussions budgétaires fédérales. Les vice-premiers ministres Maxime Prévot et Frank Vandenbroucke veulent que les joueurs professionnels contribuent davantage à la sécurité sociale. Selon eux, cela pourrait rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros par an.

Prévot évoque une recette potentielle de 70 millions d'euros par an. Vandenbroucke estime que les cotisations sociales pourraient rapporter environ 100 millions d'euros, auxquels s'ajouteraient encore plusieurs dizaines de millions d'avantages fiscaux pour les clubs.

Un régime avantageux datant des années 1970

Ce régime avait été instauré à l'époque afin de protéger les sportifs dont la carrière est courte et qui courent un risque plus élevé de blessure. Mais, selon le fiscaliste Michel Maus et l'économiste du travail Stijn Baert, le football professionnel a fortement évolué entre-temps. Les salaires ont considérablement augmenté et la plupart des clubs sont devenus des entreprises professionnelles.

« Il est totalement injustifié de maintenir ce régime avantageux pour les footballeurs professionnels », estime Baert auprès de VRT. Maus plaide lui aussi pour que les footballeurs contribuent à leur protection sociale de la même manière que les autres travailleurs.

La Pro League et Bouchez sous le feu des critiques

Selon Prévot, la proposition est bloquée par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui est également président des Francs Borains. Ni Bouchez ni la Pro League n'ont réagi auprès de la VRT. Du côté du monde du football, on évoque notamment la compétitivité internationale des clubs belges.



Baert ne juge pas cet argument convaincant : selon lui, les pouvoirs publics doivent avant tout soutenir ceux qui gagnent le moins. La recette potentielle reste limitée par rapport à l'effort budgétaire total de dix milliards d'euros, mais elle représente tout de même plusieurs dizaines de millions. Le dossier est ainsi redevenu un sujet de débat dans les négociations budgétaires.