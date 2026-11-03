Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Gros scores en Champions League : le PSG écrase Villarreal, Manchester United revient de loin
Photo: © Photonews

Il y a eu du spectacle dans cette entame de quatrième journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a remporté une large victoire à Villarreal. Très vite mené de deux buts, Manchester United est revenu dans le coup. Lille a été tenu en échec à Bodo/Glimt.

Villarreal 0 - 6 PSG 

Drôle d'ambiance à Villarreal ce mardi soir, alors que le football espagnol pleure encore le tragique décès de Jesus de Miguel des suites d'une terrible collision avec le portier adverse lors du match de la veille. L'hymne de la Champions League n'a d'ailleurs pas été diffusé au Stade de la Cerámica, mais la rencontre a bel et bien eu lieu.

On ne saura jamais si les événements du jour auront eu une influence sur les joueurs espagnols ; toujours est-il que Villarreal a pris l'eau face au PSG. Après 17 minutes, le score était déjà... de 0-4 avec des buts de Joao Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu et Fabian Ruiz. Le champion du monde espagnol inscrira un doublé à la 50e tandis que le jeune David Boly inscrira le 0-6 final à a 78e.

Feyenoord 0 - 3 Inter Milan

Il n'y a pas non plus eu beaucoup de suspens à Rotterdam. Après 8 minutes, Bisseck avait ouvert le score pour l'Inter Milan. Esposito fera le break à la 34e et le 0-3 sera inscrit au retour des vestiaires par Zielinski (54e). 

© Photonews

FC Barcelone 3 - 0 Aston Villa 

Belle victoire du FC Barcelone face à Aston Villa, qui ne comptait jusqu'ici que des victoires en Ligue des Champions (dont une face au Club de Bruges). Lamine Yamal a mis le Barça sur du velours après 7 minutes de jeu, tandis qu'en seconde période, un doublé de Raphinha a rapidement clos les débats (52e, 64e). 

Notons que Jesse Bisiwu ne fait pas partie des joueurs repris par le Barça pour la Coupe d'Europe, et qu'Amadou Onana est bien sûr toujours absent côté Aston Villa. 

Manchester United 3 - 2 AS Rome

C'est ce qu'on appelle revenir de loin. Face à la seule équipe contre laquelle il a inscrit un doublé durant sa carrière de joueur (c'était lors d'un 7-1 en 2007), Michael Carrick a vu Manchester United être mené de deux buts, avant d'inverser la tendance.

Matias Soulé avait ouvert le score à la 11e minute, Donyell Malen converti un penalty à la 17e et les Red Devils semblaient dans le même état de forme qu'en Premier League, où ils sont 17e. Mais Bruno Fernandes inscrira à son tour un penalty à la 58e, avant un doublé de Matheus Cunha (83e, 86e) pour parachever le comeback. Cunha finira exclu dans les arrêts de jeu, sans conséquences. 

Atlético Madrid 0 - 2 Bayern Munich 

Vincent Kompany n'aura pas énormément de remarques à faire à son retour de convalescence : depuis le malaise du coach belge, qui le tiendra encore au repos jusqu'à après la trêve internationale, le Bayern Munich a certes laissé filer des points contre le Borussia Dortmund le week-end dernier, mais s'avère dans l'ensemble assez solide.

Cela aura encore été le cas ce mardi en déplacement au Wanda Metropolitano. Mais il faudra attendre la seconde période pour que Lennart Karl ouvre le score (54e), avant le break à la 74e signé Konrad Laimer. 

Bodo/Glimt 0 - 0 Lille OSC 

Notons que dans ce match qui s'est fini sur un score vierge, Nathan Ngoy, seul Belge titulaire, l'était dans un rôle inhabituel d'arrière droit. C'est la deuxième fois cette saison que le Diable Rouge est aligné à ce poste. 

LASK Linz 4 - 0 Slovan Bratislava 

 Classement T P G P P B = Forme
1. PSG PSG 4 12 4 0 0 20-5 15 G G G G
2. FC Barcelone FC Barcelone 4 9 3 0 1 14-6 8 G G P G
3. Aston Villa Aston Villa 4 9 3 0 1 12-6 6 G G G P
4. Liverpool Liverpool 3 9 3 0 0 12-7 5 G G G
5. Real Madrid Real Madrid 3 9 3 0 0 10-5 5 G G G
6. Sporting Portugal Sporting Portugal 4 9 3 0 1 8-4 4 G G P G
7. Real Betis Real Betis 3 9 3 0 0 7-4 3 G G G
8. Bayern Munich Bayern Munich 4 8 2 2 0 12-5 7 G P P G
9. Arsenal Arsenal 3 7 2 1 0 6-2 4 G G P
10. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4 7 2 1 1 7-4 3 G G P P
11. Como Como 3 6 2 0 1 10-5 5 G P G
12. Manchester City Manchester City 3 6 2 0 1 9-5 4 G P G
13. FC Bruges FC Bruges 3 6 2 0 1 9-6 3 P G G
14. Inter Inter 4 6 2 0 2 8-6 2 P P G G
15. LASK Linz LASK Linz 4 6 2 0 2 10-9 1 P P G G
16. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 6 2 0 1 5-4 1 G P G
17. Manchester United Manchester United 4 6 2 0 2 8-8 0 G P P G
18. Galatasaray Galatasaray 4 6 2 0 2 8-9 -1 P P G G
19. AS Roma AS Roma 4 4 1 1 2 10-8 2 P P G P
20. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4-4 0 P G P P
21. PSV PSV 3 4 1 1 1 2-2 0 P P G
22. Atlético Madrid Atlético Madrid 4 4 1 1 2 4-5 -1 P G P P
23. Bodo Glimt Bodo Glimt 4 4 1 1 2 4-9 -5 P G P P
24. Napoli Napoli 3 3 1 0 2 5-7 -2 P P G
25. Sabah Sabah 3 3 1 0 2 3-6 -3 P G P
26. Lens Lens 3 3 1 0 2 3-7 -4 G P P
27. RB Leipzig RB Leipzig 3 3 1 0 2 3-8 -5 P G P
28. AEK Athènes AEK Athènes 3 3 1 0 2 3-8 -5 G P P
29. Villarreal Villarreal 4 3 1 0 3 8-14 -6 P G P P
30. Feyenoord Feyenoord 4 3 1 0 3 4-11 -7 P G P P
31. Fenerbahce Fenerbahce 3 2 0 2 1 3-9 -6 P P P
32. Slavia Prague Slavia Prague 3 1 0 1 2 4-7 -3 P P P
33. Viking FK Viking FK 3 1 0 1 2 5-9 -4 P P P
34. Lille OSC Lille OSC 4 1 0 1 3 4-10 -6 P P P P
35. FC Porto FC Porto 3 0 0 0 3 2-6 -4 P P P
36. Slovan Bratislava Slovan Bratislava 4 0 0 0 4 1-17 -16 P P P P
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Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 04/11 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 04/11 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 04/11 Manchester City Manchester City
Lens Lens 04/11 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 04/11 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 04/11 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 04/11 Sabah Sabah
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