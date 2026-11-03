Huit buts cette saison : un ancien Diable retrouve ses sensations en Chine

Landry Dimata est désormais actif dans le championnat chinois. Il y enchaîne les matchs et y entretient ses statistiques.

Il y a deux ans, Landry Dimata s'était joliment relancé à Samsunspor, signant 7 buts et 4 assists en première division turque. Cela avait incité Pafos à se pencher sur son cas.

Avec sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, la nouvelle puissance du football chypriote a rapidement convaincu l'ancien Diable Rouge de signer aux côtés de quelques vieilles connaissances du football continental comme Derrick Luckassen ou David Luiz.

Dimata a ainsi pris part à six matchs de Ligue des Champions, jouant notamment contre le Bayern Munich ou Chelsea. Mais le recrutement très ambitieux de la direction a inévitablement amené une concurrence assez rude.

Du rythme bienvenu en Chine

L'offre venue du Chongqing Tonglianglong est arrivée au bon moment l'hiver dernier. L'ancien attaquant d'Anderlecht a été prêté à ce nouveau venu de l'élite chinoise, basé dans la plus grande ville du monde (pas moins de 32 millions d'habitants).

Sur le plan collectif, la saison est difficile : après avoir débuté par un joli 17 sur 21, l'équipe a enchaîné une série de 12 matchs sans victoire. Mais les sourires sont revenus lors du dernier match, avec un succès 2-0 contre Hainiu.





Lui aussi coincé dans une série de rencontres sans trouver le chemin des filets, Dimata s'est rassuré en inscrivant le but du 2-0 à la demi-heure. Son huitième en 29 matchs.