Jesus Owono, coupable du geste ayant coûté la vie à Jesus de Miguel, violemment pris pour cible

Jesus Owono, le gardien de but du FC Andorre dont la sortie inconsidérée a coûté la vie à Jesus de Miguel, est sous le choc des conséquences de son geste. L'international équatoguinéen a supprimé son compte Instagram.

Dès les secondes ayant suivi sa sortie inconsciente au-devant de Jesus de Miguel, le gardien de but du FC Andorre Jésus Owono avait été pris pour cible par le public du stade de Tenerife. Les supporters locaux l'invectivaient ainsi dans des termes tristement prémonitoires, le traitant d'assassin.

Rapidement, Owono a compris la gravité de l'état du joueur adverse, et est revenu afin de prendre de ses nouvelles. Mais maintenant que la terrible nouvelle du décès de Jesus de Miguel est tombée, le portier andorran est, selon plusieurs sources espagnoles, "au fond du trou".

Jésus Owono très affecté par le décès de Jesus de Miguel

Les insultes et menaces à son sujet ont également pris une ampleur telle que Jésus Owono, qui est international à 41 reprises avec la Guinée Equatoriale et était par conséquent fort suivi, a dû fermer son compte Instagram.

Le quotidien espagnol Marca annonce que la police espagnole aurait bien logiquement ouvert une enquête concernant le décès de Jesus de Miguel. Légalement, le portier du FC Andorre pourrait être poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, même si rien ne dit qu'il le sera.



Sur le plan purement sportif, cependant, Jésus Owono risque une suspension à la hauteur des conséquences dramatiques, et inédites dans le football européen de haut niveau, de son acte. Certains parlent d'une suspension à vie, au moins en Espagne.