La cerise sur le gâteau ? Thibaut Courtois en course pour une distinction très convoitée

Thibaut Courtois peut espérer une place dans le FIFPRO World 11. Le gardien du Real Madrid fait partie des 26 nominés pour cette prestigieuse équipe mondiale, entièrement composée sur la base des votes de footballeurs professionnels. Il est en concurrence avec Emiliano Martínez et David Raya chez les gardiens.

Courtois est le seul Belge présent dans la liste complète. Il est en bonne compagnie, puisque Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane figurent également parmi les nominés. Les noms ont été dévoilés lundi par le syndicat des joueurs FIFPRO.

Près de 20.000 joueurs ont voté

Pour cette édition, 19.806 footballeurs professionnels issus de 73 pays ont voté. Ils ont évalué les performances de leurs collègues entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026. Pour être éligibles, les joueurs devaient avoir disputé au moins trente matches officiels durant cette période.

L'équipe finale sera dévoilée le lundi 9 novembre. Le gardien, les trois défenseurs, les trois milieux de terrain et les trois attaquants ayant reçu le plus de votes décrocheront une place. La dernière position reviendra au joueur de champ ayant obtenu le plus de voix parmi ceux qui n'auront pas encore été sélectionnés.

Messi et Ronaldo peuvent aussi espérer une place

Parmi les défenseurs, on retrouve notamment Virgil van Dijk, Achraf Hakimi et William Saliba. Au milieu de terrain, Jude Bellingham, Pedri, Rodri et Bruno Fernandes sont nommés. En attaque, Messi et Ronaldo peuvent notamment compter sur la concurrence de Haaland, Kane et Lamine Yamal.

Opposé à Emiliano Martinez et David Raya (les deux gardiens des finalistes de la dernière Coupe du Monde), Thibaut Courtois pourrait décrocher une nouvelle distinction indivduelle, lui qui a déjà fini le dernier match de Liga avec la fierté d'avoir reçu le brassard de capitaine.



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La liste complète des 26 nominés :

Gardiens

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentine)

David Raya (Arsenal, Espagne)

Défenseurs

Pau Cubarsí (Barcelona, Espagne)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Espagne)

Virgil van Dijk (Liverpool, Pays-Bas)

Gabriel (Arsenal, Brésil)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroc)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, France)

Dayot Upamecano (Bayern München, France)

Milieux de terrain

Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentine)

Pedri (Barcelona, Espagne)

Declan Rice (Arsenal, Angleterre)

Rodri (Manchester City/Barcelona, Espagne)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Attaquants