La chute libre continue : plus appelé chez les Diables depuis l'ère Tedesco, il peut déjà partir en janvier

Johan Bakayoko pourrait déjà quitter Leipzig cet hiver. Selon Sky Sport, le club allemand est ouvert à un départ du Belge de 23 ans, qui ne parvient pas à s'imposer depuis son transfert en provenance du PSV Eindhoven. Son aventure en Bundesliga risque donc de prendre fin après seulement un an et demi.

Leipzig a recruté Bakayoko à l'été 2025 pour 18 millions d'euros. Ce montant pouvait encore grimper jusqu'à 22 millions d'euros via des bonus. L'ailier a signé un contrat jusqu'en 2030, mais n'a jusqu'ici pas réussi à répondre aux grandes attentes placées en lui.

Très peu de temps de jeu à Leipzig

Sous les ordres d'Ole Werner comme de son successeur Martin Demichelis, il n'est pas parvenu à s'assurer une place de titulaire. Au total, il a disputé 26 matches officiels avec Leipzig, inscrivant trois buts.

Cette saison, son rôle est encore plus limité. Entre la Bundesliga et la DFB-Pokal, il n'est apparu qu'à quatre reprises, pour seulement 149 minutes de jeu. Il n'est donc pas encore parvenu à laisser son empreinte.

Un prêt semble plus réaliste qu'un transfert définitif

Selon Sky Sport, Leipzig vise au moins 11 à 12 millions d'euros en cas de vente définitive. Un prêt durant le mercato hivernal semble toutefois être un scénario plus réaliste à l'heure actuelle.



Bakayoko est ouvert à un transfert et son faible temps de jeu lui avait déjà coûté une part importante de ses éventuels bonus liés aux performances la saison dernière.