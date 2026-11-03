L'adversaire de Bruges très cash : "Je suis surpris qu'il joue encore au Club"

A la veille du choc contre le Club de Bruges, Peter Bosz, l'entraîneur du PSV, a préfacé la rencontre en conférence de presse. Il se montre élogieux envers plusieurs Blauw en Zwart.

Si Bruges arrive en confiance avec ce 27 sur 30 en championnat et ces deux victoires en Ligue des Champions, ce n'est pas mal non plus pour le PSV. Le club d'Eindhoven a lui aussi gagné son dernier match sur la scène européenne (0-1 au FC Porto) mais reste surtout une victoire 7-0 contre Willem II en Eredivisie.

Il y a un an, les Néerlandais avaient été battus 1-3 par l'Union Saint-Gilloise. Mais Peter Bosz l'a déjà oublié : "La situation n’est pas comparable ; nous sommes plus avancés dans la saison. De plus, l’Union joue avec un système différent. Non, je n’en ai pas tenu compte dans ma préparation. Il y a trop de différences. Cette défaite ne compte plus", explique-t-il en conférence de presse, cité par Het Nieuwsblad.

Le PSV se méfie de Vanaken et Forbs

L'entraîneur est conscient que le Club compte d'autres dangers en son sein. A commencer par Hans Vanaken. "J'aimerais aussi beaucoup l'avoir dans mon équipe. Je suis surpris qu'il joue encore au Club. Normalement, un joueur de liaison n'a pas le gabarit de Vanaken, mais il est à la hauteur. Plusieurs entraîneurs aimeraient l'avoir dans leur équipe".

Malgré son passage difficile à l'Ajax, Carlos Forbs sera également surveillé comme le lait sur le feu. "Si vous ne suivez pas le Club de Bruges, vous ne pouvez pas savoir à quel point il est bon. Aux Pays-Bas, on a tendance à juger trop vite. Surtout à l'Ajax. Forbs fait un excellent travail. Au Club, on exploite ses points forts et on le fait très bien".



Mais il ne compte pas s'adapter pour autant : "Nous avons visionné les images, nous prenons en compte les qualités de notre adversaire, mais surtout, nous misons sur nos propres forces".