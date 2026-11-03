"L'aventure d'une vie" : Steven Defour embarque pour un défi inattendu

Ces derniers mois, Steven Defour est plus actif comme consultant que comme entraîneur. Ses activités médiatiques prennent une tournure aventureuse.

Hier, cela a fait précisément trois ans que Steven Defour s'est fait licencier par Malines, un certain Besnik Hasi lui avait succédé derrière les Casernes. Depuis, l'ancien Diable Rouge n'a plus retrouvé de banc de touche mais ne s'ennuie pas pour autant.

Il est en effet un consultant régulier, sur RTL mais aussi d'autres médias. Hier encore, il ne gardait pas sa langue en poche pour aborder les problèmes rencontrés par Anderlecht et le Standard, deux de ses anciens clubs.

Steven Defour prend le large

Mais outre ses prises de parole hebdomadaires sur le football belge, Defour est également sorti de sa zone de confort pour filer à l'assaut...de l'océan. Tout cela dans le cadre d'une émission télévisée.

Le Malinois a en effet participé à *Over De Oceaan* ('La Traversée de l’océan' en VF). Sur la chaîne Play, des personnalités flamandes embarquent à bord d’un navire pour une traversée grandeur nature de l’océan.



"C'est l’aventure d’une vie", a d'ailleurs expliqué Steven Defour en description d'une publication Instagram associée. Reste à savoir s'il finira la fameuse traversée en ressemblant plus à un entraîneur de D1A ou au Capitaine Haddock.