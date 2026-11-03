Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés

On a appris ce midi le décès de Toni Brogno à l'âge de 53 ans. Il souffrait d'un cancer du foie et se battait depuis longtemps contre la maladie

Il y a des articles qu'on aimerait ne jamais avoir à écrire. Celui-ci en fait partie. La fille de Toni Brogno a en effet annoncé le décès de son Diable Rouge de père à l'âge de 53 ans.

"Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès du meilleur papa et mari du monde", a écrit la famille Brogno sur les réseaux sociaux.

Merci pour tout, Toni

Antonio Brogno, que tout le monde appelait Toni, a débuté à Marchienne, avant de lancer sa carrière à Charleroi, d'abord au Sporting puis à l'Olympic. On l'a ensuite connu à Westerlo, Sedan et Louvain, avant son retour dans le Pays Noir, à nouveau au Sporting et à l'Olympic. Il avait été sélectionné six fois chez les Diables Rouges, entre 1998 et 2000.

Après sa carrière, le Carolo s'était reconverti en vendeur chez Décathlon à Châtelineau. Mais depuis plusieurs années, il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du foie assez agressif.



Un long combat, qui a notamment vu Dante Brogno mettre entre parenthèse sa carrière d'entraîneur pour être à son chevet. La rédaction de Walfoot tient à adresser à tous les proches de Toni Brogno ses sincères condoléances.