Le football de demain : comment Bruges veut creuser l'écart sur le reste du football belge grâce à l'IA

Le football de demain : comment Bruges veut creuser l'écart sur le reste du football belge grâce à l'IA
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Le Club de Bruges franchit une nouvelle étape sur le plan technologique. En collaboration avec l'entreprise gantoise ML6, les Blauw en Zwart développent leur propre système d'exploitation piloté par l'intelligence artificielle. Ce « cerveau IA » central devra réunir les données de différents départements et aider le club à travailler plus efficacement, aussi bien en dehors que sur le terrain.

Dans un premier temps, cette technologie pourrait améliorer la communication avec les supporters. Des agents IA pourront par exemple répondre aux questions concernant les tickets et les événements en combinant des informations issues de différents systèmes. Le merchandising pourrait également en bénéficier, grâce à une meilleure coordination entre les commandes, la gestion des stocks et le fonctionnement du fanshop, écrit De Tijd.

Le scouting et le développement des joueurs également au programme

Les ambitions vont toutefois au-delà du fonctionnement commercial. Le Club de Bruges veut étudier comment l'intelligence artificielle peut aider au scouting et au développement des joueurs. Il ne s'agirait pas seulement d'analyser les performances récentes, mais aussi l'évolution d'un footballeur sur une plus longue période, son potentiel et son adéquation avec le style de jeu des Blauw en Zwart.

Le système devra soutenir les collaborateurs, et non les remplacer. Les humains resteront responsables des décisions finales. Un système de contrôle sera en outre mis en place afin de surveiller les coûts liés à l'utilisation de l'IA. Les agents qui coûteraient plus qu'ils ne rapportent pourront être automatiquement désactivés.

Le Club de Bruges veut rester propriétaire de son savoir-faire

Le directeur de l'innovation Thomas Rypens souligne que le Club de Bruges ne souhaite pas simplement utiliser des outils d'IA existants. Le club veut rester propriétaire des fondations et des connaissances accumulées via le système. Selon les Blauw en Zwart, c'est là que réside la différence entre simplement acheter de l'IA et intégrer structurellement cette technologie dans son fonctionnement.


Le Club de Bruges avait déjà été un pionnier belge en matière d'utilisation des données. D'autres clubs avancent également : l'Union utilise la société londonienne Jamestown Analytics pour le scouting et l'évaluation des joueurs, tandis que West Ham a développé avec Amazon et Crayon un outil d'IA permettant de comparer des joueurs du monde entier. Et il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg.

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