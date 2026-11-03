Le futur de Charleroi ? Yoan Djongambo Apo, le Liégeois qui monte dans le Pays Noir

Avec six buts en onze matchs, Yoan Djongambo Apo fait partie des trois meilleurs buteurs de D1 FFA. L'attaquant des U23 du Sporting Charleroi veut confirmer tous les espoirs placés en lui par le club.

La lutte pour le titre de meilleur buteur commence à se dessiner en D1 FFA. Trois hommes se détachent avec six buts au compteur, ils ont d'ailleurs tous trois marqué ce week-end.

Mathéo Vroman a sauvé un point pour Flénu contre le leader Rochefortois, Youssef Hamoutahar a sonné la révolte des U23 de l'Union contre Mons, tandis que Yoan Djongambo Apo a encore fait parler la poudre pour les Espoirs du Sporting Charleroi.

Avec 6 buts en 11 matchs, Yoan Djongambo Apo confirme ses progrès

Le week-end dernier, l'attaquant de 18 ans avait déjà offert la victoire aux Zébrions en inscrivant le seul but de la rencontre face au SL 16. Cette fois, sa réalisation n'a rien apporté : son égalisation a pourtant été suivie du but du 1-2 sur le terrain de Meux, mais les locaux ont renversé la situation dans les 20 dernières minutes pour s'imposer 3-2.

La productivité de Djongambo Apo n'en mérite pas moins d'être soulignée. D'autant que Charleroi surveille son éclosion depuis maintenant quelques saisons.

Un Liégeois en vue à Charleroi

Né en région liégeoise, le garçon a frappé ses premiers ballons à Ougrée, avant de poursuivre son écolage à Seraing et à Eupen. C'est en 2023, alors qu'il vient tout juste de fêter ses 15 ans, qu'il rejoint l'école des jeunes de Charleroi.





Dès sa première saison, il est intégré aux U23 en D1 Amateurs et marque même un but. Le dernier exercice était déjà prometteur avec 8 buts en 24 matchs, celui-ci s'annonce plus productif encore. L'été dernier, le Sporting avait déjà prolongé son contrat jusqu'en juin 2026, avec une option pour une saison supplémentaire.

