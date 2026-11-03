Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus
Photo: © Photonews

Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée de la Ligue des Champions. Galatasaray et le Sporting Portugal ont fait le job.

Les rencontres de cette quatrième journée de Ligue des Champions se déroulent bien sûr dans un contexte très particulier. Le décès de Jesus de Miguel des suites du geste de Jesus Owono, lors du match de D2 entre le CD Tenerife et le FC Andorre, est dans toutes les têtes.

Une minute de silence a donc été respectée avant les rencontres opposant le Galatasaray au Vfb Stuttgart, ainsi que le Shakhtar Donetsk au Sporting Portugal. Il en sera de même dans tous les stades européens cette semaine. En outre, l'UEFA a annoncé que l'hymne de la Ligue des Champions ne résonnerait pas ce mardi à Villarreal-PSG.

Le Sporting Portugal, sans Zeno Debast, s'impose

Le Shakhtar Donetsk recevait le Sporting Portugal (comme à l'accoutumée hors d'Ukraine, cette fois à Stamford Bridge), qui était privé de Zeno Debast, légèrement blessé. Le Diable Rouge était incertain avant la rencontre et n'était pas sur la feuille de match. En championnat du Portugal, Debast a manqué les trois derniers matchs en raison d'une suspension.

Le club lisboète a fait le job en s'imposant d'une courte tête face au Shakhtar (0-1), sur un but signé de l'international italien Issa Doumbia. Le Sporting grimpe temporairement à la 5e place de la phase de ligue, avant les résultats du soir.


Le Galatasaray recevait de son côté le Vfb Stuttgart et a remporté une belle victoire (2-0), la deuxième d'affilée, les Turcs se replaçant très bien dans cette Ligue des Champions. Après avoir entamé leur campagne sur deux défaites, ils sont désormais installés confortablement dans le top 24. Stuttgart subit sa première défaite de la campagne. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. PSG PSG 0-4 4 12 4 0 0 18-5 13 G G G
2. Aston Villa Aston Villa 1-0 4 9 3 0 1 12-4 8 G G G
3. FC Barcelone FC Barcelone 1-0 4 9 3 0 1 12-6 6 G G P
4. Liverpool Liverpool 3 9 3 0 0 12-7 5 G G G
5. Real Madrid Real Madrid 3 9 3 0 0 10-5 5 G G G
6. Sporting Portugal Sporting Portugal 4 9 3 0 1 8-4 4 G G P G
7. Real Betis Real Betis 3 9 3 0 0 7-4 3 G G G
8. AS Roma AS Roma 0-2 4 7 2 1 1 10-5 5 P P G
9. Arsenal Arsenal 3 7 2 1 0 6-2 4 G G P
10. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4 7 2 1 1 7-4 3 G G P P
11. Como Como 3 6 2 0 1 10-5 5 G P G
12. Manchester City Manchester City 3 6 2 0 1 9-5 4 G P G
13. FC Bruges FC Bruges 3 6 2 0 1 9-6 3 P G G
14. Inter Inter 0-2 4 6 2 0 2 7-6 1 P P G
15. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 6 2 0 1 5-4 1 G P G
16. Galatasaray Galatasaray 4 6 2 0 2 8-9 -1 P P G G
17. LASK Linz LASK Linz 2-0 4 6 2 0 2 8-9 -1 P P G
18. Bayern Munich Bayern Munich 0-0 4 6 1 3 0 10-5 5 G P P
19. Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 4 5 1 2 1 4-3 1 P G P
20. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 4-4 0 P G P P
21. PSV PSV 3 4 1 1 1 2-2 0 P P G
22. Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 4 4 1 1 2 4-9 -5 P G P
23. Napoli Napoli 3 3 1 0 2 5-7 -2 P P G
24. Manchester United Manchester United 0-2 4 3 1 0 3 5-8 -3 G P P
25. Sabah Sabah 3 3 1 0 2 3-6 -3 P G P
26. Villarreal Villarreal 0-4 4 3 1 0 3 8-12 -4 P G P
27. Lens Lens 3 3 1 0 2 3-7 -4 G P P
28. RB Leipzig RB Leipzig 3 3 1 0 2 3-8 -5 P G P
29. AEK Athènes AEK Athènes 3 3 1 0 2 3-8 -5 G P P
30. Feyenoord Feyenoord 0-2 4 3 1 0 3 4-10 -6 P G P
31. Fenerbahce Fenerbahce 3 2 0 2 1 3-9 -6 P P P
32. Slavia Prague Slavia Prague 3 1 0 1 2 4-7 -3 P P P
33. Viking FK Viking FK 3 1 0 1 2 5-9 -4 P P P
34. Lille OSC Lille OSC 0-0 4 1 0 1 3 4-10 -6 P P P
35. FC Porto FC Porto 3 0 0 0 3 2-6 -4 P P P
36. Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2-0 4 0 0 0 4 1-15 -14 P P P
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Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-1 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 0-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 1-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-0 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-4 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 04/11 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 04/11 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 04/11 Manchester City Manchester City
Lens Lens 04/11 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 04/11 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 04/11 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 04/11 Sabah Sabah
PSV PSV 04/11 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 04/11 Real Betis Real Betis

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