Le Sporting Portugal vainqueur, Galatasaray aussi : les premiers résultats de la soirée sont connus

Deux matchs étaient au programme en première partie de soirée de la Ligue des Champions. Galatasaray et le Sporting Portugal ont fait le job.

Les rencontres de cette quatrième journée de Ligue des Champions se déroulent bien sûr dans un contexte très particulier. Le décès de Jesus de Miguel des suites du geste de Jesus Owono, lors du match de D2 entre le CD Tenerife et le FC Andorre, est dans toutes les têtes.

Une minute de silence a donc été respectée avant les rencontres opposant le Galatasaray au Vfb Stuttgart, ainsi que le Shakhtar Donetsk au Sporting Portugal. Il en sera de même dans tous les stades européens cette semaine. En outre, l'UEFA a annoncé que l'hymne de la Ligue des Champions ne résonnerait pas ce mardi à Villarreal-PSG.

Le Sporting Portugal, sans Zeno Debast, s'impose

Le Shakhtar Donetsk recevait le Sporting Portugal (comme à l'accoutumée hors d'Ukraine, cette fois à Stamford Bridge), qui était privé de Zeno Debast, légèrement blessé. Le Diable Rouge était incertain avant la rencontre et n'était pas sur la feuille de match. En championnat du Portugal, Debast a manqué les trois derniers matchs en raison d'une suspension.

Le club lisboète a fait le job en s'imposant d'une courte tête face au Shakhtar (0-1), sur un but signé de l'international italien Issa Doumbia. Le Sporting grimpe temporairement à la 5e place de la phase de ligue, avant les résultats du soir.



Le Galatasaray recevait de son côté le Vfb Stuttgart et a remporté une belle victoire (2-0), la deuxième d'affilée, les Turcs se replaçant très bien dans cette Ligue des Champions. Après avoir entamé leur campagne sur deux défaites, ils sont désormais installés confortablement dans le top 24. Stuttgart subit sa première défaite de la campagne.