Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair

Le Standard a été mené par Courtrai suite à un penalty discuté samedi. Jonathan Lardot s'est exprimé sur le sujet au nom du département arbitral.

Ce week-end, plusieurs penaltys ont animé les débats arbitraux. À commencer par celui concédé par OHL suite à une faute de main d'Ewoud Pletinckx. Si elle n'a finalement pas eu d'influence sur le résultat final (Dani Van den Heuvel a arrêté les deux penaltys en dix minutes), celui concédé par le Standard a orienté la rencontre face à Courtrai.

La faute de main de Dennis Ayensa sur un corner courtraisien a en effet valu aux Rouches d'être menés juste avant la mi-temps, les mettant dos au mur pour le deuxième acte.

Aucune excuse aux yeux du règlement

Ayensa n'avait pourtant aucune volonté de toucher le ballon de la main. Mais cette non-intentionalité n'est pas le critère requis par le règlement, qui s'intéresse plus à la position corporelle.

"Le joueur a le bras écarté quand il va au duel et voit le ballon. En théorie, le penalty est donc clair, même si je n’apprécie pas tellement ce genre de sanction", estime Jonathan Lardot.



Le boss de l'arbitrage belge reconnaît tout de même qu'accorder un penalty pour ce genre de situation confuse a quelque chose de dérangeant. "Mais sur base du bras écarté et du risque que prend le joueur du Standard, on doit être en mesure de confirmer ce penalty. Et je dirais même malheureusement…".