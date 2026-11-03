Les arbitres du week-end de Pro League sont connus : de bien mauvais augure pour Anderlecht et le Standard

Les arbitres de la prochaine journée de Jupiler Pro League sont connus. Tous les regards seront tournés dimanche vers deux affiches de prestige : Club de Bruges-Anderlecht et Union SG-KRC Genk. Jasper Vergoote dirigera le choc entre le topper, tandis que Bram Van Driessche a été désigné pour arbitrer au Parc Duden.

Jasper Vergoote a de l'expérience : dimanche, il sifflera son sixième topper. Jusqu'ici, Bruges a remporté les cinq rencontres face à Anderlecht, dont le dernier déplacement des Mauves au Club il y a deux ans (défaite 4-2) et la finale de Coupe face aux Blauw en Zwart d'il y a un an et demi. Vitor Bruno tâchera donc de vaincre le signe indien.

De son côté, l'Union a de meilleures statistiques concernant Bram Van Driessche. Les Saint-Gillois ont gagné chacun de leurs cinq matchs sous ses ordres la saison dernière, dont la finale de Coupe contre Anderlecht. Et la saison précédente, le dernier match avec Van Driessche aux commandes avait accouché d'une victoire 1-0 contre Genk.

Matchs cruciaux pour le Standard et la RAAL

Contre Beveren, le Standard sera quant à lui arbitré par Massimiliano Ledda. Pas forcément un bon présage pour les Rouches. Lors de sa seule venue à Sclessin, il avait dirigé une défaite 0-1 contre Louvain en décembre dernier.

Historique plus favorable pour Charleroi avec Wesli De Cremer au sifflet. Les Zèbres ont remporté 11 des 14 matchs sous ses ordres. Bis repetita à Westerlo ce samedi ?

Enfin, La Louvière sera arbitrée par Wim Smet à l'occasion de son match couperet contre le Cercle de Bruges. Ce n'est que la deuxième qu'il se rendra à l'Easi Arena, la première s'étant soldée sur une défaite 0-2 contre Zulte Waregem lors des derniers Playdowns.





Les désignations complètes :

06/11/2026 – 20:45 R. STANDARD DE LIEGE – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN

Arbitre : Massimiliano Ledda | Assistant arbitre 1 : Laurent Conotte | Assistant arbitre 2 : Vito Di Vincenzo | Quatrième arbitre : Lothar D'Hondt | VAR : Laurent Willems | AVAR : Lennert Jans | Observateur des arbitres : Dieter Van Esch

07/11/2026 – 16:00 K.V.C. WESTERLO – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Wesli De Cremer | Assistant arbitre 1 : Wouter Cochet | Assistant arbitre 2 : Jonas Van Dyck | Quatrième arbitre : Dunken Van De Velde | VAR : Simon Bourdeaud'hui | AVAR : Bryan Bijnens | Observateur des arbitres : Jari Van Laere

07/11/2026 – 18:15 OUD-HEVERLEE LEUVEN – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Arbitre : Lawrence Visser | Assistant arbitre 1 : Ruben Wyns | Assistant arbitre 2 : Michele Seeldraeyers | Quatrième arbitre : Arne De Beuckelaer | VAR : Quentin Pirard | AVAR : Quentin Blaise | Observateur des arbitres : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

07/11/2026 – 20:45 R. ANTWERP F.C. – LOMMEL SK

Arbitre : Nathan Verboomen | Assistant arbitre 1 : Mathias Hillaert | Assistant arbitre 2 : Nico Claes | Quatrième arbitre : Nicolas Laforge | VAR : Bert Put | AVAR : Gianni Seeldraeyers | Observateur des arbitres : Glenn Claes

07/11/2026 – 20:45 RAAL LA LOUVIERE – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Wim Smet | Assistant arbitre 1 : Michiel De Cuyper | Assistant arbitre 2 : Gilles De Beuckelaer | Quatrième arbitre : Michiel Allaerts | VAR : Kevin Van Damme | AVAR : Ken Vermeiren | Observateur des arbitres : Yenthe Boogaerts

Arbitre : Jasper Vergoote | Assistant arbitre 1 : Michael Geerolf | Assistant arbitre 2 : Martijn Tiesters | Quatrième arbitre : Simon Bourdeaud'hui | VAR : Lothar D'Hondt | AVAR : Romain Devillers | Observateur des arbitres : Ermaild Mataj

08/11/2026 – 16:00 K.A.A. GENT – K.V. KORTRIJK

Arbitre : Jan Boterberg | Assistant arbitre 1 : Tom Vanpoucke | Assistant arbitre 2 : Kevin Debeuckelaere | Quatrième arbitre : Bert Put | VAR : Michiel Allaerts | AVAR : Thibaud Nijssen | Observateur des arbitres : Niels Bossuyt

08/11/2026 – 18:30 R. UNION ST-GILLOISE – K.R.C. GENK

Arbitre : Bram Van Driessche | Assistant arbitre 1 : Yves De Neve | Assistant arbitre 2 : Quentin Lesceux | Quatrième arbitre : Kevin Van Damme | VAR : Erik Lambrechts | AVAR : Jo De Weirdt | Observateur des arbitres : Roel Bensch

08/11/2026 – 19:15 K. ST.-TRUIDENSE V.V. – S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Anthony Letellier | Assistant arbitre 1 : Nicolas Maszowez | Assistant arbitre 2 : Christophe Battiston | Quatrième arbitre : Bert Verbeke | VAR : Nicolas Laforge | AVAR : Laurent Willems | Observateur des arbitres : Mehdi Sayoud