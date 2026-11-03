L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Union va bientôt revoir son capitaine : des nouvelles de Kevin Mac Allister
Photo: © photonews
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Kevin Mac Allister a vécu un fameux coup d'arrêt avec cette rupture du ligament croisé. Le chemin du retour à la compétition reste très long, mais le défenseur argentin va bientôt faire son retour en Belgique.

On jouait la dernière demi-heure de ce match entre l'Union Saint-Gilloise et Lommel. Les hommes de David Hubert menaient 3-0, il ne pouvait plus rien leur arriver. 

Sauf que dans l'euphorie du premier but d'Ilan Hurtevent sous ses nouvelles couleurs, Kevin Mac Allister souffrait le martyre le long de la touche. Si le capitaine a - on ne sait toujours pas comment - trouvé les ressources pour quitter la pelouse sur ses deux jambes et non couché dans la civière, l'expression de son visage trahissait la certitude que quelque chose de grave se tramait.

Mac Allister va bientôt revenir en Belgique

Les examens ont confirmé le verdict quelques jours plus tard : une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Une opération inévitable, des mois de rééducation. 

Mac Allister a donc été opéré du genou en Argentine, pour vivre les premiers jours de cette terrible épreuve auprès des siens. Le long chemin de la réhabilitation a commencé.


David Hubert a confirmé en conférence de presse que son capitaine reviendra en Belgique d'ici une dizaine de jours. Dans son malheur, l'Union dispose désormais d'un centre d'entraînement plus adapté pour prendre soin de ses blessés. Mateo Biondic y est d'ailleurs revenu jeudi dernier pour des exercices progressifs dans la piscine.
 

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