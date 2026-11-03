Mons - Charleroi a fait déborder le vase : la Belgique vers un changement drastique pour les supporters

Le parquet fédéral souhaite que les matches de football soient désormais immédiatement interrompus lorsque des supporters lancent ou tirent des feux d’artifice sur le terrain ou vers une autre tribune. Les graves incidents survenus lors du match de Coupe entre le RAEC Mons et le Sporting Charleroi en sont à l’origine.

Lors de ce derby hennuyer, des fumigènes ont été lancés depuis le bloc visiteurs en direction des supporters locaux. Des feux d’artifice ont également été tirés, après quoi les deux groupes de supporters se sont lancé des projectiles.

Trois enfants ont été blessés. Deux ont subi des brûlures, tandis qu’un troisième a dû être hospitalisé après avoir été touché au visage par un fumigène. L’enfant souffrait d’une blessure d’environ trois centimètres qui a dû être recousue.

Le parquet fédéral veut adopter l’approche néerlandaise

Le parquet fédéral estime que l’approche actuelle ne suffit pas et plaide donc pour une modification claire du règlement. Dès que des feux d’artifice sont lancés ou tirés sur le terrain ou vers une autre tribune, le match doit être interrompu.

La rencontre serait ensuite terminée ultérieurement à huis clos. Le parquet fédéral se réfère aux Pays-Bas, où une mesure similaire est déjà en vigueur.

Charleroi risque une lourde sanction

Charleroi risque entre-temps une lourde sanction. Le parquet fédéral réclame une amende de 10.000 euros et une interdiction de supporters visiteurs lors de cinq matches officiels consécutifs à l’extérieur. Une sanction précédemment prononcée avec sursis risque également de devenir effective.





Cette sanction implique que Charleroi devra disputer trois matches officiels à domicile à huis clos. Ce dossier démontre une nouvelle fois jusqu’où peuvent aller les conséquences de la violence des supporters, surtout lorsque des enfants en sont également victimes.