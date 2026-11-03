Nicky Hayen et Jonas De Roeck cités dans le même club de Pro League

Nicky Hayen et Jonas De Roeck cités dans le même club de Pro League
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La recherche d’un successeur à Frédéric De Meyer bat son plein à Saint-Trond. Selon Het Nieuwsblad, deux noms bien connus ressortent avec insistance : Nicky Hayen et Jonas De Roeck. Les deux sont actuellement libres et connaissent particulièrement bien le Stayen.

Nicky Hayen n’est sans club que depuis la semaine dernière. Burnley a licencié l’entraîneur belge le 24 octobre après un début de saison décevant en Championship. Son passage en Angleterre n’aura duré que quelques mois.

Nicky Hayen connaît bien Saint-Trond

Un retour au Stayen serait une belle histoire pour Hayen, qui est né et a grandi à Saint-Trond, y a suivi sa formation de jeune et a joué durant de longues années pour les Canaris. En 2018, il y est revenu comme entraîneur des jeunes. Après le licenciement de Marc Brys, il avait même pris temporairement les commandes de l’équipe première à la fin de l’année 2019. 

Depuis lors, Hayen s’est construit un solide parcours d’entraîneur. Après s'être révélé à Waasland-Beveren, il a rejoint le Club de Bruges, d'abord à la tête du Club NXT puis de l'équipe A, remportant le titre en 2024. Il signera ensuite à Genk, avant de rejoindre Burnley plus tôt cette année. 

Jonas De Roeck était très apprécié à Saint-Trond

De Roeck est lui aussi loin d’être un inconnu à Saint-Trond. Il avait été nommé entraîneur principal en août 2017, après le départ rapide de Tintin Marquez. Son travail y avait été très apprécié et c'est là que le futur coach de Westerlo et de l'Antwerp avait posé les bases de son football.


Après le licenciement de De Meyer, Saint-Trond veut rapidement trouver une solution. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur principal, Sepp De Roover dirige les entraînements des Canaris. 

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