Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Officiel : la fédération espagnole suspend toutes ses compétitions suite au décès de Jesus de Miguel
Photo: © Tenerife
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L'annonce était attendue. Suite au décès tragique de Jesus de Miguel en D2 espagnole, la fédération a décidé de suspendre toutes ses compétitions jusqu'au week-end prochain.

Cette semaine devaient se tenir des matchs de Copa del Rey qui concernaient principalement des clubs de divisions inférieures, mais aussi entre autres le Real Bétis, le FC Valence et le Celta Vigo. Tous ces matchs ont été reportés, annonce la fédération espagnole.

Suite au tragique décès de Jésus de Miguel, qui a perdu la vie des suites d'une collision brutale avec le gardien adverse ce lundi durant la rencontre entre Tenerife et le FC Andorre, le football espagnol est en deuil.

Pas de football en espagne cette semaine

Toutes les compétitions sont donc suspendues jusqu'au 6 novembre, par respect pour la victime et en solidarité avec ses proches et le CD Tenerife.

«En signe de respect et de solidarité après le décès de Jesús de Miguel, la RFEF décide de prolonger la suspension de ses compétitions jusqu’au 6 novembre. Les rencontres de Coupe du Roi et de Coupe de la Reine prévues pour cette semaine sont donc reportées», écrit la fédération espagnole dans son communiqué.


On ignore encore quelles conséquences cet incident tragique aura sur le portier du FC Andorre, Jesus Owono, auteur d'une sortie inconsciente au-devant de Jesus de Miguel. Ce dernier avait 30 ans et laisse derrière lui un enfant né l'année passée. 

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