Que risque le gardien après la collision mortelle avec l'attaquant de Tenerife ? Un avocat se veut clair

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Photo: © Photonews
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La mort de Jesús de Miguel (30 ans), après une violente collision avec le gardien du FC Andorra Jesús Owono, continue de bouleverser le monde du football. Mais que risque juridiquement le gardien après son geste malheureux ? Selon l'avocat néerlandais spécialisé en droit du sport Jan Kabalt, une condamnation pénale est loin d'être automatique.

Owono a immédiatement reçu un carton rouge durant le match pour sa lourde intervention. Pourtant, l'issue fatale ne signifie pas automatiquement qu'il sera également poursuivi en dehors du football. “Même lorsqu'une faute entraîne de très graves blessures, elle n'est pas immédiatement punissable”, explique Kabalt à Het Nieuwsblad.

Un carton rouge ne signifie pas automatiquement des poursuites pénales

Selon l'avocat, l'intention joue surtout un rôle important. Le gardien se défendra probablement en affirmant qu'il allait avant tout pour prendre le ballon. Cela rend une éventuelle procédure judiciaire particulièrement difficile. Un juge devra déterminer si son geste restait dans les limites du jeu de football.

Kabalt fait référence au célèbre tacle de Rachid Bouaouzan sur Niels Kokmeijer aux Pays-Bas. Selon le juge, il n'y avait alors aucune intention de récupérer le ballon. Bouaouzan avait finalement reçu une peine de prison avec sursis de six mois pour coups et blessures graves.

Les conséquences financières peuvent rester limitées

Une demande de dommages et intérêts au civil fait également partie des possibilités. En cas d'invalidité permanente, les montants peuvent être très élevés, notamment en raison des frais médicaux et des revenus perdus. Le cas de De Miguel est différent. “Cela paraît cruel, mais cela pourrait désormais se limiter aux frais funéraires”, affirme Kabalt.


Selon l'avocat, la famille et Tenerife peuvent toutefois encore envisager d'autres recours. Il reste donc à voir si des démarches judiciaires seront réellement engagées. “Si des avocats s'en mêlent, un juge devra prochainement décider si cela avait ou non un lien avec le sport".

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