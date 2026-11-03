Quel coach pour Saint-Trond ? Une tête bien connue en pole position

Qui succèdera à Frédéric De Meyer sur le banc de Saint-Trond ? Un candidat clair semble se dégager. Il s'agit de Jonas De Roeck, l'ancien entraîneur de l'Antwerp et du Club NXT. De Roeck avait percé en D1A à la tête des Canaris, en 2017-2018.

Neuf ans plus tard, Jonas De Roeck (46 ans) pourrait bien faire son retour au Stayen. Selon le Nieuwsblad, il serait le grand favori à la succession de Frédéric De Meyer, licencié ce lundi à la suite de la défaite de Saint-Trond contre OHL.

Après cinq défaites d'affilée en championnat, la situation était devenue intenable pour De Meyer. Le CEO de STVV, Tatayuki Tateishi, a tranché avant même la trêve internationale, alors que les Canaris ont encore un match de Coupe d'Europe au programme ce jeudi face à Brann.

Jonas De Roeck bientôt de retour au Stayen ?

Ce serait une surprise si le nouvel entraîneur trudonnaire était déjà présenté avec cette date, mais les choses s'activeraient en coulisses, et De Roeck tiendrait la corde en vue d'un retour au Stayen, près de 10 ans plus tard.

Jonas De Roeck avait en effet dirigé Saint-Trond en 2017-2018, installant son style de jeu rafraîchissant et mettant en place une politique de jeunes que le club a continué à suivre par la suite. Ce sens du développement des jeunes talents lui a ensuite valu de signer au RSC Anderlecht, en tant que coach des U23.

Devenu assistant de Vincent Kompany en 2018, De Roeck volera ensuite de ses propres ailes à nouveau, prenant la tête du KVC Westerlo de 2021 à 2023. Là aussi, ses résultats et son style auront été très appréciés. Son passage à l'Antwerp sera moins fructueux.





En 2025, Jonas De Roeck rejoint le Club de Bruges - là aussi en tant qu'entraîneur de jeunes. Une expérience qui s'est achevée en juillet dernier, avec des résultats largement en-dessous des attentes à la tête du Club NXT en Challenger Pro League.