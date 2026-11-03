Quel soulagement ! Un ancien leader d'Anderlecht de retour après plus de 300 jours à l'infirmerie

Scott Crabbé, journaliste football
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Quel soulagement ! Un ancien leader d'Anderlecht de retour après plus de 300 jours à l'infirmerie
Photo: © photonews
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Il y a quatre ans, Josh Cullen avait profité de ses deux bonnes saisons à Anderlecht pour disputer le championnat anglais dans la peau d'un titulaire avec Burnley. Il y est passé par toutes les émotions et est désormais sur le retour après une très longue absence.

Lorsqu'Anderlecht a été chercher Josh Cullen à West Ham, il a accueilli un joueur qui avait très faim. Il faut dire que chez les Hammers, le milieu de terrain irlandais commençait à en avoir marre d'attendre son tour dans l'ombre de la légende urbaine Mark Noble.

D'Anderlecht à Burnley

Joueur clé du Sporting de Vincent Kompany, il avait suivi Vince the Prince à Burnley à l'été 2022, en même temps que plusieurs têtes connues de Pro League.

De retour outre-Manche, Cullen s'est imposé comme un titulaire inamovible des Clarets malgré les incessants allers-retours entre la Championship et la Premier League. Mais en décembre dernier, tout s'est écroulé.

308 jours sur le carreau

Alors que le rythme des matchs atteignait son paroxysme, le capitaine a été victime d'une rupture du ligament croisé contre Everton. L'indisponibilité qui allait avec a été forcément très longue : Cullen a été écarté pendant toute la deuxième partie de saison et n'a pas pu disputer le moindre match pour aider Nicky Hayen en Championship, l'entraîneur belge se faisant virer avant même son retour.

Samedi, contre Portsmouth, pour le premier match depuis le C4 d'Hayen, il a enfin pu effectuer son retour à la compétition, en montant au jeu pour les 20 dernières minutes. Welcome back, Josh !
 

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