Saliba sera bien de la partie : deux anciennes pépites de Pro League de retour face au PSG

Scott Crabbé, journaliste football
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Saliba sera bien de la partie : deux anciennes pépites de Pro League de retour face au PSG
Photo: © photonews

Ce soir, la Ligue des Champions reprend ses droits. Champion en titre, le PSG se rend du côté de Villarreal. Le sous-marin jaune pourra compter sur le retour de Nathan Saliba.

Alors qu'il n'est arrivé d'Anderlecht qu'en fin de mercato, Nathan Saliba s'est déjà rendu indispensable à Villarreal. Son intensité dans le coeur du jeu a déjà rendu fou Vinicius à l'occasion du match contre le Real Madrid.

Mais l'entraîneur Inigo Pérez a déchanté quand son joueur canadien a été victime d'une blessure musculaire il y a quelques semaines. Il n'était pas en mesure de débuter lors des quatre derniers matchs de Liga.

Saliba a toutefois repris l'entraînement collectif hier. Selon le journal L'Equipe, il devrait être de retour dans le onze de base ce soir. Autre ancien de Pro League attendu au coup d'envoi : Georges Mikautadze.

Un fameux défi contre le PSG

L'ancien attaquant de Seraing avait inscrit 15 buts la saison dernière, mais a vécu les matchs de ces dernières semaines en tant que remplaçant. Les blessures devraient lui valoir un retour dans l'équipe. Ilias Akhomach, Alassane Diatta, Juan Foyth et Gerard Moreno sont forfaits.


Mikautadze était d'ailleurs présent en conférence de presse pour préfacer la rencontre. Il n'a pas tari d'éloges envers les Parisiens : "C'est le plus grand club du monde, celui que tout le monde regarde".

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