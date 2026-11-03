Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union

Massiré Sylla a fait un énorme bond en avant dans la défense de l'Union Saint-Gilloise cette saison. Le défenseur sénégalais est déjà très convoité, et voilà que l'AC Milan entre dans la danse.

Après six mois passés dans l'ombre à se préparer pour devenir le successeur attitré de Christian Burgess, Massiré Sylla est en pleine lumière depuis le début de saison.

Ses sautes de concentration semblent derrière lui, laissant apparaître sa force dans les duels, son sens de l'anticipation loin du but, ses sauvetages en tacle glissé, sa vitesse et sa qualité à la relance.

L'AC Milan parmi les prétendants

La liste des clubs liés au Sénégalais est forcément en train de s'allonger de semaine en semaine. On y retrouve désormais l'AC Milan.

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, les Rossoneri surveillent très attentivement les performances du défenseur de l'Union Saint-Gilloise, propulsé par ses belles performances sur la scène européenne.

Son profil serait vu comme un moyen de rajeunir l'arrière-garde milanaise et d'y apporter plus de leadership et de personnalité. L'Union ne s'est décidément pas trompée en lui faisant signer un contrat jusqu'en 2030.



