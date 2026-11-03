Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles

Cet été, Lucas Elsner s'était recasé en Suisse, du côté de Lausanne-Sport. Il y a vécu un véritable calvaire, avant que le couperet ne tombe cette après-midi.

Après ses six mois contrariés au Standard, Luka Elsner s'était refait une santé en vivant de très bons moments au Havre, qu'il avait emmené en Ligue 1 et ensuite stabilisé dans l'élite française. Son passage à Reims a toutefois été plus mitigé, lui valant un départ au bout de six mois.

Il y a un an, l'entraîneur franco-slovène a rebondi en signant au KS Cracovia. Son aventure y a tourné au cauchemar. Le noyau est dépecé pendant l'été, une partie de la direction s'en va. Sans surprise, les résultats sont désastreux. "Les médias polonais nous appelaient le cabaret, parce que chaque semaine, il y avait un nouveau spectacle", en rigolait Elsner après son départ au mois d'avril.

En plein cauchemar à Lausanne

Il faut croire que l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, de Courtrai et du Standard a le nez fin pour flairer les bourbiers. Car celui dans lequel il s'est fourré à Lausanne cet été n'est pas mal non plus.

Speaker remercié pour propos offensants envers les supporters, défaites à la chaîne, envahissement du terrain par les ultras : la situation apparaissait assez désespérée.

Crucifié par un ancien de l'Union

Le match du week-end contre Thoune était bien celui de la dernière chance. Un match qui s'orientait vers une victoire fédératrice : Lausanne menait 4-1 à la 70e...avant d'encaisser quatre buts en 20 minutes pour s'incliner 4-5. Le but du chaos a été inscrit dans le temps additionnel par Brighton Labeau, ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise (pas lorsqu'Elsner était entraîneur, l'ironie ne s'est pas voulue cruelle à ce point).





L'entraîneur n'en a pas moins été remercié cette après-midi. "Le club remercie sincèrement Luka Elsner pour le travail accompli et pour la qualité des relations entretenues avec les joueurs, le staff, les collaborateurs et la Direction durant son passage à Lausanne. Le FC Lausanne-Sport lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière", peut-on lire dans le communiqué officiel.

"Son approche méthodologique et ses outils ont également contribué au développement du staff. Ces apports ont enrichi le club, qui continuera à s’appuyer sur ces acquis. Mais les résultats restant déterminants dans le football professionnel, la dynamique sportive actuelle a conduit les différentes parties à convenir qu’une fin de collaboration était aujourd’hui la meilleure décision", conclut Lausanne.