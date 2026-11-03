Souvenirs du Standard : comment Lille a replacé Nathan Ngoy à un poste surprise

Nathan Ngoy continue à impressionner du côté de Lille. Et même à un poste qui n'est pas le sien : Davide Ancelotti n'a en effet récemment aligné comme arrière droit.

Concurrent de Thomas Meunier sur le flanc droit la saison dernière, le Portugais Tiago Santos joue de malchance à Lille. Alors qu'il semblait proche de prendre le dessus sur notre compatriote, le jeune latéral a subi une rupture du ligament croisé en octobre et a été retenu toute la saison à l'infirmerie.

En son absence, Meunier s'est imposé et a même été parmi les meilleurs Lillois de la saison dernière. Avec son départ à Sunderland, Santos avait le champ libre. Sauf que le 12 octobre, pratiquement deux ans jour pour jour après sa première rupture, il s'est encore gravement blessé au ligament croisé.

Nathan Ngoy à la rescousse côté droit ?

Il y a dix jours, c'est Nathan Ngoy qui était aligné comme arrière droit. Et il y a même franchement convaincu. Ce week-end, face à Lens, Davide Ancelotti a en revanche aligné le jeune Maxima Gomis (18 ans) sur le flanc pour remettre Ngoy à son poste de prédilection.

Même si cela a souri aux Dogues, victorieux 1-0 dans le derby du Nord, Ngoy devrait à nouveau migrer sur le flanc droit à l'avenir. Gomis aura aussi une carte à jouer, mais était censé encore faire la navette entre les Espoirs et l'équipe première cette année.



D'autant que ce n'est pas une première pour Nathan Ngoy. Au Standard, il avait été aligné plusieurs fois comme arrière droit, Luka Elsner l'envisageait notamment à ce poste quand Hugo Siquet et Collins Fai étaient partis sur la même fenêtre de mercato et que Gilles Dewaele était en méforme.