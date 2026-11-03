Trois entraîneurs limogés...qui sera le prochain ? Cinq autres coachs de D1A sous pression

Le carrousel des entraîneurs en Jupiler Pro League semble à peine lancé. Après le licenciement de Frederic De Meyer à Saint-Trond et de Lars Friis au Cercle Bruges, d'autres devraient suivre. Plusieurs clubs observent leur situation avec une inquiétude croissante, mais les entraîneurs concernés seront encore en poste pour tenter de rectifier le tir le week-end prochain.

La prochaine journée sera donc particulièrement importante. Elle sera suivie d'une trêve internationale, une période durant laquelle les clubs ont le temps d'opérer un changement d'entraîneur sans devoir immédiatement composer avec un calendrier de matches chargé.

Courtrai avait d'ailleurs installé Daniel Beichler à la tête de l'équipe durant la dernière trêve. Depuis, deux licenciements en quelques heures ont suivi hier. Les prochains C4 se profilent-ils déjà ? Cinq coaches, en particulier, doivent urgemment obtenir des résultats pour préserver leur place.

Vincent Euvrard, Jess Thorup et Edward Still sentent la pression monter

Au Standard, Vincent Euvrard est sous pression après cinq rencontres de championnat sans victoire et seulement douze points pris en dix matches. Vendredi, le promu Beveren se rendra à Sclessin. Si la direction a choisi de responsabiliser les joueurs avant tout, un nouveau faux pas ne ferait qu'alimenter les discussions autour de son avenir.

Jess Thorup doit lui aussi s'inquiéter : le Racing Genk est sixième, mais compte déjà dix points de retard sur le podium et attend toujours sa première victoire à l'extérieur. Un déplacement particulièrement difficile à l'Union l'attend dimanche.

Edward Still a pour l'instant conservé la confiance de la direction de La Louvière, malgré la lourde défaite contre Charleroi. Samedi contre le Cercle Bruges, son équipe devra démontrer que la mentalité et le message de l'entraîneur passent encore suffisamment.





Vitor Bruno et Marvin Compper doivent également réagir

À Anderlecht, Vitor Bruno a regagné un peu de crédit après la large victoire contre Westerlo, mais les prochaines échéances s'annoncent particulièrement difficiles. Après le match européen contre Salzbourg, viendra le choc face au Club de Bruges. Une humiliation contre le grand rival, surtout, pourrait sérieusement fragiliser sa position. La direction veut éviter que les Mauves ne subissent à nouveau une douloureuse défaite lors d'un match au sommet.

Marvin Compper est lui aussi dos au mur à l'Antwerp. La défaite contre le Cercle de Bruges, qui a ainsi décroché son premier succès en championnat, a ravivé les doutes après la victoire 3-0 contre Charleroi. Dimanche, l'Antwerp recevra le promu Lommel et la victoire est pratiquement indispensable.