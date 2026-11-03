Un ancien Anderlechtois se lance dans le coaching : "C'est quelque chose qui me correspond"

Après une dernière pige près des siens chez les Francs Borains, Massimo Bruno a raccroché les crampons cet été. Sa reconversion ne l'éloigne toutefois jamais bien longtemps des terrains.

Pensant déjà à prendre sa retraite depuis un certain temps, Massimo Bruno ne s'est pas retrouvé pris au dépourvu quand le moment s'est présenté. Si bien que depuis cet été, il est actif au sein de Trust FC, l'équipe mise en place par son ancien coéquipier courtraisien Thierry Ambrose.

Le projet est très utile aux joueurs désireux de faire leur trou en Belgique, et même en Europe. Il a été lancé il y a un an par Ambrose, en collaboration avec l'ancien gardien de Pro League William Dutoit.

Un premier pas qui compte

Cette initiative s'adresse aux joueurs sans contrat. Le but : donner l’opportunité de se montrer à ceux qui n’ont pas de visibilité ou manquent de confiance.

"Je fais jouer mes contacts et mon vécu pour organiser des matches d’entraînement face à des équipes pro et leur ouvrir des portes. Je dis à mes joueurs : ‘Vous avez 90 minutes pour faire mal à l’entraîneur adverse, car si vous lui faites mal, il aura envie de vous prendre dans son équipe' ", expliquait Thierry Ambrose à la RTBF il y a quelque temps.

Massimo Bruno, nouveau guide du Trust FC

Ces joueurs viennent de loin et sont souvent victimes d'escrocs se faisant passer pour des agents. Trust FC les aide à se faire repérer dans un cadre plus sain.





Massimo Bruno a rejoint l'aventure cet été et s'est pris au jeu, coachant au quotidien de jeunes joueurs près à se montrer. De quoi, à terme, lui aussi lui permettre de lancer sa carrière, en tant que coach cette fois ?

"Le coaching, c'est quelque chose qui me correspond, c'est là où je prends du plaisir. Je vais essayer de prendre de l'expérience, m'améliorer et voir là où je pourrai aller en fonction des opportunités", confirme-t-il dans une interview accordée à La Dernière Heure.

