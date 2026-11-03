Un jeune belge très critiqué pour ses déclarations : son coach le défend

Noah Fernandez n'est pas aligné avec l'équipe A du PSV Eindhoven aussi souvent qu'il le souhaiterait, et il l'a laissé sous-entendre. Après un match avec la réserve, l'international belge U21 a fait des déclarations qui n'ont pas plu. Mais le coach du PSV, Peter Bosz, a tenu à le défendre.

Noah Fernandez est, à 18 ans seulement, l'un des plus grands talents du PSV Eindhoven comme du football belge. Mais cette saison, malgré les belles choses qu'il a déjà pu montrer en équipe A, Fernandez obtient assez peu de temps de jeu.

Le week-end passé, il a joué une demi-heure face à Willem II, mais ce lundi, il était de retour avec l'équipe réserve du PSV Eindhoven. Depuis le match face à l'Ajax Amsterdam, lors duquel il était sorti à la pause, Noah Fernandez a moins de temps de jeu.

"Tout pour les clics" : Peter Bosz défend Noah Fernandez

"C'est le plus difficile à vivre pour moi, de ne plus vraiment avoir reçu d'occasions de me montrer, et j'en parle avec le coach. Mais nos discussions restent entre nous", avait déclaré le jeune belge après la rencontre des U23 du PSV face au NAC Breda, au micro d'ESPN.

Noah Fernandez had graag al een nieuwe kans gekregen bij PSV 🤔🔙 https://t.co/xEU0ReC1pv — ESPN NL (@ESPNnl) November 2, 2026

Assez étrangement, au vu de ces propos assez mesurés, cette interview a fait du bruit aux Pays-Bas. Une polémique que ne comprend pas non plus Peter Bosz.



Lire aussi… 📷 Un maillot spécial pour le Club de Bruges face au PSV Eindhoven›

"Noah avait très bien exprimé la chose, et ses propos ont été tronqués. Cela donne une toute autre image de ses propos", regrette l'entraîneur du PSV en conférence de presse avant PSV-Club de Bruges. "Car alors, tu lis l'article et tu te dis : "Un gamin de 18 ans qui se permet de dire des choses pareilles ?". C'est le danger de ne chercher que le clicbait. Tout pour les clics. Vraiment, c'est fatigant".