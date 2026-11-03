Vitor Bruno prend bonne note : Anderlecht face à un adversaire décimé en Europa League ?

Après remporté un match crucial contre Westerlo, Anderlecht s'apprête à défier Salzbourg en Europa League. Les Autrichiens se présenteront sans doute à Bruxelles avec un effectif considérablement réduit.

Après cinq matchs à l'extérieur qui ont fragilisé la position de Vitor Bruno, Anderlecht a retrouvé son Lotto Park. Au sein du club, tout le monde a conscience de l'importance des trois matchs suivant cette série de matchs away.

Le premier écueil a été franchi contre Westerlo, le second arrive tout droit d'Autriche. En menant 3-0 dès la mi-temps contre l'Austria Lustenau, Salzbourg s'est offert un week-end très tranquille, conclu par une victoire 5-1 (avec un but de Yorbe Vertessen).

Mais derrière ce score sans histoire, se cache une réalité moins rose pour l'entraîneur Danny Röhl. Le défenseur central Kévin Boma (l'un des joueurs les plus chers de l'effectif, évalué à 8 millions d'euros) a ainsi dû sortir sur blessure. Et si on vous en parle, c'est parce qu'il rejoint une infirmerie déjà bien remplie.

Neuf absents contre Anderlecht ?

En défense centrale, John Mellberg s'est lui aussi blessé à la cuisse lors du match de coupe contre Bregenz. L'arrière gauche Dominik Schmid est également sur la touche. De même que l'arrière droit, le capitaine Nikolas Veratschnig.



Dans l'entrejeu, Salzbourg doit se passer de Justin Omoregie et de Sota Kitano. En attaque, les ailiers Damir Redzic et Jesper Lindstrøm sont fortement incertains. Le buteur Enrique Aguilar est quant à lui touché à l'ischio.