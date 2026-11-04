🎥 Huit matchs et enfin la victoire pour les RSCA Futures, les Francs Borains s'offrent Dender

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Huit matchs et enfin la victoire pour les RSCA Futures, les Francs Borains s'offrent Dender
Photo: © photonews
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Le RSCA Futures s'est imposé contre le Lierse grâce au but d'un joueur qui disputait son premier match en Challenger Pro League. Dans l'autre match de la soirée, les Francs Borains ont battu 1-0 Dender et remontent à la 4e place du classement.

Avec seulement un point pris depuis le début de saison, les RSCA Futures se retrouvaient au pied du mur ce mercredi soir, alors qu'ils recevaient, à Deinze, le Lierse dans le cadre de la 8e journée de championnat.

Et cette fois, ce sera la bonne pour les promesses mauves qui l'ont finalement emporté par le plus petit écart contre le club qui fut champion de Belgique en 1997. Le but est tombé dès la 19e minute de jeu. Sur un coup de coin joué en deux temps, Enzo Sternal envoyait le cuir dans la boîte où Jarno De Smet, le portier lierrois, ratait son intervention. Après un léger cafouillage, c'est Kylian Liema Olinga qui poussait le ballon au fond des filets. C'était la toute première apparition en Challenger Pro League du défenseur central de bientôt 18 ans. Une première dont il se souviendra, lui qui est peut-être le nouveau porte-bonheur de la jeune garde bruxelloise après ce but qui met fin à une infernale spirale négative.

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